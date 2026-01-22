Hackeři udeřili u dodavatele Applu! Na darkwebu se objevila tajná data o jeho produktech

Společnost Luxshare, jeden z klíčových čínských dodavatelů Applu, se měla v prosinci minulého roku stát terčem rozsáhlého kybernetického útoku. Při něm bylo podle dostupných informací odcizeno více než 1 TB důvěrných dat. Až nyní vychází najevo, že právě Luxshare byla společností, o níž se dříve spekulovalo v souvislosti s napadením výrobních a logistických systémů napojených na Apple. Útok byl poprvé zveřejněn 15. prosince 2025 na darkwebovém únikovém portálu skupiny RansomHub. Útočníci tvrdili, že zašifrovali interní systémy Luxshare a zároveň stáhli velké objemy citlivých informací patřících nejen samotné společnosti, ale i jejím zákazníkům. Podle jejich vyjádření Luxshare na výzvy k jednání nereagovala a snažila se incident utajit.
Mezi údajně odcizenými materiály mají být detailní 3D CAD modely produktů, vysoce přesné geometrické soubory, výrobní výkresy, návrhy mechanických součástek, rozvržení desek plošných spojů i interní technická dokumentace. Útočníci tvrdí, že data se netýkají pouze Applu, ale také dalších velkých klientů, jako jsou Nvidia, LG, Tesla či Geely. Server Cybernews uvedl, že jeho analytici prověřili vzorky zveřejněných dat a našli v nich autenticky působící interní dokumenty Luxshare související s projekty Applu. Ty mají popisovat důvěrné opravárenské postupy, logistické procesy a koordinaci mezi partnery. Součástí dat mají být i soubory běžně používané při vývoji a výrobě hardwaru, přičemž dokumentace se vztahuje k období let 2019 až 2025. Apple ani Luxshare se k celé záležitosti zatím oficiálně nevyjádřily.
