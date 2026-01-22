F1: The Movie vybojoval pro Apple nominaci na Oscara za nejlepší film!

Apple TV se po krátké pauze znovu vrací do hry o nejprestižnější filmová ocenění. Americká filmová akademie totiž před pár hodinami oznámila nominace na Oscary 2026 a mezi nimi se objevil i snímek F1: The Movie, který si vysloužil nominaci na Nejlepší film. Pro Apple jde o výrazný úspěch, obzvlášť v kontextu letošní sezony, která nebyla z pohledu „typicky oscarových“ filmů zrovna nabitá.
Vedle hlavní nominace si F1 připsal i další uznání v technických kategoriích. Konkrétně byl nominován za nejlepší zvuk, střih a vizuální efekty. Apple se ale v seznamu nominovaných objevil ještě několikrát. Dokument Come See Me in the Good Light zabojoval v kategorii nejlepší celovečerní dokument a film The Lost Bus byl oceněn nominací za vizuální efekty. Pro Apple je letošní výsledek o to příjemnější, že v předchozích dvou letech na Oscarech spíše paběrkoval. Minulý rok dokonce nezískal ani jednu nominaci, a to i přesto, že Apple TV pokračoval v rozšiřování své filmové nabídky. Oproti tomu letošní „balíček“ nominací lze bez nadsázky považovat za velmi povedený návrat na scénu.
Velkou roli v tom sehrál právě F1: The Movie, který se ukázal jako výrazný kasovní hit. Ještě před oznámením nominací se sice očekávalo, že film uspěje hlavně v technických kategoriích, ale nominace na Nejlepší film byla pro mnohé analytiky spíše překvapením. Zdá se ale, že kombinace atraktivního tématu, silné produkce a solidního diváckého ohlasu nakonec zarezonovala i mezi členy Akademie.
Samotné předávání Oscarů 2026 proběhne v neděli 15. března a teprve tehdy se ukáže, zda Apple promění některou z nominací ve vítězství. Favoritem na cenu za Nejlepší film je letos drama One Battle After Another od Warner Bros., v němž si zahrál Leonardo DiCaprio. Apple si každopádně už teď může připomenout jeden důležitý fakt. Stále zůstává jedinou streamovací službou, která kdy dokázala Oscara za Nejlepší film skutečně vyhrát. Snímek CODA to dokázal v roce 2022, tedy necelé tři roky od spuštění Apple TV+. A právě tahle zkušenost ukazuje, že když se Applu film povede, Akademie ho rozhodně nepřehlíží.