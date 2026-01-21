Tyto filmy a seriály zmizí co nevidět z Netflixu!

Leden se pomalu chýlí ke svému konci a Netflix definitivně potvrdil seznam titulů, které v nejbližších dnech a týdnech opustí jeho nabídku. Část filmů zmizí ještě do konce ledna. Další výrazné snímky pak budou z nabídky odstraněny hned na začátku února. Pokud máte některé z nich na svém seznamu ke zhlédnutí, nyní je nejvyšší čas to napravit. Níže naleznete seznam filmů s daty jejich odstranění.
- Harriet – 21. ledna
- World Trade Center – 21. ledna
- Genie – 22. ledna
- Borderlands – 22. ledna
- Aquaman – 22. ledna
- Strážce – 22. ledna
- Yesterday – 24. ledna
- Delfín Filip – 26. ledna
- Tajemný let – 27. ledna
- Dolittle – 28. ledna
- Svět pod hlavou – 30. ledna
- Tenkrát v Hollywoodu – 31. ledna
- Králíček Petr – 31. ledna
- Kat – 31. ledna
- Triple 9 – 31. ledna
- Addamsova rodina a pokračování – 31. ledna
- Zohan: Krycí jméno Kadeřník – 31. ledna
- Kouč Carter – 31. ledna
- Ghost Rider – 31. ledna
- Všechno, co potřebuji k Vánocům – 31. ledna
- Vánoce pod světly – 31. ledna
- Haul Out The Holly – 31. ledna
- Our Holiday Story – 31. ledna
- Nadějná mladá žena – 1. února
- Megamysl – 2. února
- Společnost mrtvých básníků – 3. února
- Millerovi na tripu – 11. února
- Strach a hnus v Las Vegas – 13. února
- Furiosa: Sága Šíleného Maxe – 15. února
- V únoru také zmizí filmy Bojovník a Bitevní loď