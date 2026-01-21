Zavřít reklamu

Tyto filmy a seriály zmizí co nevidět z Netflixu!

Leden se pomalu chýlí ke svému konci a Netflix definitivně potvrdil seznam titulů, které v nejbližších dnech a týdnech opustí jeho nabídku. Část filmů zmizí ještě do konce ledna. Další výrazné snímky pak budou z nabídky odstraněny hned na začátku února. Pokud máte některé z nich na svém seznamu ke zhlédnutí, nyní je nejvyšší čas to napravit. Níže naleznete seznam filmů s daty jejich odstranění.

  • Harriet – 21. ledna
  • World Trade Center – 21. ledna
  • Genie – 22. ledna
  • Borderlands – 22. ledna
  • Aquaman – 22. ledna
  • Strážce – 22. ledna
  • Yesterday – 24. ledna
  • Delfín Filip – 26. ledna
  • Tajemný let – 27. ledna
  • Dolittle – 28. ledna
  • Svět pod hlavou – 30. ledna
  • Tenkrát v Hollywoodu – 31. ledna
  • Králíček Petr – 31. ledna
  • Kat – 31. ledna
  • Triple 9 – 31. ledna
  • Addamsova rodina a pokračování – 31. ledna
  • Zohan: Krycí jméno Kadeřník – 31. ledna
  • Kouč Carter – 31. ledna
  • Ghost Rider – 31. ledna
  • Všechno, co potřebuji k Vánocům – 31. ledna
  • Vánoce pod světly – 31. ledna
  • Haul Out The Holly – 31. ledna
  • Our Holiday Story – 31. ledna
  • Nadějná mladá žena – 1. února
  • Megamysl – 2. února
  • Společnost mrtvých básníků – 3. února
  • Millerovi na tripu – 11. února
  • Strach a hnus v Las Vegas – 13. února
  • Furiosa: Sága Šíleného Maxe – 15. února
  • V únoru také zmizí filmy BojovníkBitevní loď
