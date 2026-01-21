Spotify pracuje na zásadní novince, kterou si zamiluje každý čtenář!

Spotify si možná brousí zuby na jednu z nejpraktičtějších funkcí, kterou dosud nabízel hlavně Amazon. Podle informací The Verge totiž testuje novinku s názvem Page Match, která by dokázala synchronizovat audioknihy s klasickými papírovými knihami. Jinými slovy, čtete doma z knihy, pak vyrazíte ven a pokračujete přesně tam, kde jste skončili, jen místo očí zapojíte sluchátka.
Princip je překvapivě jednoduchý, ale technicky poměrně chytrý. Page Match má pomocí fotoaparátu v telefonu naskenovat stránku, kterou právě čtete, rozpoznat text pomocí OCR a následně ho spárovat s odpovídajícím místem v audioknize. Spotify tak přesně ví, od jaké minuty má přehrávání začít. Fungovat by to navíc mělo i opačně. Když audioknihu pozastavíte, aplikace vám ukáže číslo stránky, na kterou se máte v papírové knize vrátit.
Zkrátka a dobře, jedná se o funkci, kterou ocení lidé, kteří rádi kombinují různé formy čtení, například si chvíli čtou v klidu doma, pak přesednou do tramvaje nebo auta a bez přemýšlení pokračují v poslechu. Amazon něco podobného nabízí už roky pod názvem Whispersync for Voice, ale ten je vázaný hlavně na Kindle a ekosystém Audible. Spotify by tak mohlo oslovit úplně jinou skupinu uživatelů.
Otazník zatím visí nad tím, jak si Page Match poradí s různými vydáními knih, která mají rozdílné číslování stránek. Právě to může být kámen úrazu hlavně při návratu z audioknihy zpět k papíru. Spotify se k tomuto detailu zatím nijak konkrétně nevyjádřilo. Stejně jako u všech testovaných funkcí ale platí, že Page Match se nakonec vůbec nemusí dostat do ostrého provozu. Pokud by se tak ale stalo, šlo by o velmi příjemné rozšíření audioknižní nabídky Spotify a další krok k tomu, aby se z aplikace nestal jen přehrávač hudby, ale plnohodnotná platforma pro poslech všeho možného. A tahle funkce by rozhodně dávala smysl.