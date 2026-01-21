Zavřít reklamu

Nefungoval vám v noci App Store či Apple TV? Nejste sami!

Jiří Filip
Měli jste dnes v noci problémy s App Store, Apple TV či iTunes Sporem? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Nejednalo se totiž o problém na vaší straně, nýbrž o chybu u Applu. Jeho webové stránky System Status monitorující funkčnost služeb totiž začaly v noci hlásit výpadek právě výše zmíněných služeb spolu s několika dalšími včetně iWork pro iCloud, Xcode Cloud a tak podobně. 

V současnosti již naštěstí funguje vše tak, jak má, nicméně oprava Applu pár hodin zabrala. Jakékoliv bližší informace ohledně toho, co výpadek způsobilo, nejsou jako již tradičně k dispozici. Pokud ale Apple přijde s bližšími informacemi (což neočekáváme), článek samozřejmě aktualizujeme právě o jeho vyjádření. Pokud vám stále služby nefungují, pak by pro jejich zprovoznění měl stačit maximálně restart zařízení. 

Pamatujete si ještě na App Store z iOS 10?

iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25
Nastavení – App Store
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36
App Store – Hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35
App Store
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39
App Store – detail aplikace/hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38
App Store – žebříčky
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37
App Store – žebříčky
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43
App Store – výsledky vyhledávání
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40
App Store – detail aplikace/hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42
App Store – Vyhledávání
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29
Nastavení – App Store
Vstoupit do galerie
