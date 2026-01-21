Nefungoval vám v noci App Store či Apple TV? Nejste sami!

Měli jste dnes v noci problémy s App Store, Apple TV či iTunes Sporem? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Nejednalo se totiž o problém na vaší straně, nýbrž o chybu u Applu. Jeho webové stránky System Status monitorující funkčnost služeb totiž začaly v noci hlásit výpadek právě výše zmíněných služeb spolu s několika dalšími včetně iWork pro iCloud, Xcode Cloud a tak podobně.
V současnosti již naštěstí funguje vše tak, jak má, nicméně oprava Applu pár hodin zabrala. Jakékoliv bližší informace ohledně toho, co výpadek způsobilo, nejsou jako již tradičně k dispozici. Pokud ale Apple přijde s bližšími informacemi (což neočekáváme), článek samozřejmě aktualizujeme právě o jeho vyjádření. Pokud vám stále služby nefungují, pak by pro jejich zprovoznění měl stačit maximálně restart zařízení.