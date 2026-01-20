Vytiskněte si iPhone Fold doma na své 3D tiskárně

iPhone Fold je nejočekávanější produkt Applu od představení Vision Pro. Pro Apple to bude první skládací telefon v jeho historii a uživatelé jsou zvědaví, co dostanou za svých odhadovaných až 2399$. Na základě uniklých informací, které jsou však opravdu v rovině spekulací se objevil 3D model, který se opírá co nejvíc o informace kolující po internetu. Pokud tedy máte doma 3D tiskárnu a láká vás vyzkoušet si jaké to je držet iPhone Fold v ruce již dnes, máte jedinečnou příležitost. V komentářích najdete desítky spokojených uživatelů, kteří si iPhone Fold vytiskli a chlubí se svými výtvory. Předlohu pro tisk si můžete zdarma stáhnout přímo zde.