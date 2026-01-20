Zavřít reklamu

Rockstar umožnil smrtelně nemocnému fanouškovi zahrát si GTA 6 ještě před vydáním

Ačkoliv je letošní herní kalendář nabitý tituly, na které se čeká dlouhé roky, jeden z nich všechny ostatní bez debat zastiňuje. GTA 6 je pro spoustu hráčů synonymem události dekády a drtivá většina z nás se k němu dostane nejdříve 19. listopadu, pokud tedy Rockstar nepřijde s dalším odkladem. Jeden fanoušek ale měl štěstí, které je zároveň vykoupené tou nejhorší možnou životní situací.

V prosinci se na LinkedIn objevil velmi osobní a emotivní příspěvek vývojáře Anthonyho Armstronga ze studia Ubisoft Toronto. Ten v něm otevřeně popsal, že člen jeho rodiny už několik let bojuje s rakovinou a nedávno si vyslechl verdikt, který nechce slyšet nikdo. Zbývá mu podle lékařů jen šest až dvanáct měsíců života.

Armstrong vysvětlil, že jsou oba obrovskými fanoušky série Grand Theft Auto, jenže s ohledem na aktuální harmonogram vydání to bohužel vypadalo, že se vytouženého GTA 6 už nedočkají. V nejlepším případě by dotyčný odešel ve stejném měsíci, kdy má hra vyjít. Právě proto se Armstrong rozhodl obrátit přímo na lidi z Rockstar Games s prosbou, která byla jednoduchá a zároveň nesmírně silná. Zda by bylo možné zorganizovat exkluzivní možnost si hru vyzkoušet ještě před vydáním, klidně za cenu podepsání přísné dohody o mlčenlivosti. V příspěvku zmínil i to, že člen jeho rodiny žije jen kousek od studia v Oakville, což by případné setkání ještě usnadnilo. Zároveň dal jasně najevo, že plně chápe citlivost celé věci i nutnost naprostého utajení v této fázi vývoje.

O několik týdnů později přišla první aktualizace. Armstrong oznámil, že je kontaktoval generální ředitel společnosti Take-Two a že nyní čekají na vyjádření samotného týmu Rockstar. Poděkoval všem, kteří příspěvek sdíleli, nabídli pomoc nebo se snažili oslovit své kontakty v herním průmyslu. Krátce poté následovala závěrečná zpráva, která už byla mnohem stručnější, ale o to výmluvnější. „Dnes jsme s nimi mluvili a dostali jsme skvělé zprávy. To je vše, co mohu říct,“ napsal Armstrong s poděkováním od srdce.

Krátce nato byl celý příspěvek z LinkedInu smazán, pravděpodobně kvůli právním důvodům. Podle dostupných informací totiž velmi silně naznačoval, že člen rodiny skutečně dostane možnost si GTA 6 zahrát jako jeden z prvních. Na sociálních sítích se ale ještě před smazáním podařilo některým účtům pořídit snímky obrazovky, takže příběh už mezitím stihl obletět herní komunitu.

Nejde přitom o ojedinělý případ. V roce 2018 umožnil Rockstar smrtelně nemocnému hráči zahrát si Red Dead Redemption 2 několik týdnů před oficiálním vydáním. Podobně se k fanouškům zachovala i Bethesda, která památku zesnulých hráčů zvěčnila přímo ve svých hrách, například ve Fallout 4 nebo Starfieldu. Tenhle příběh tak znovu připomíná, že i za obřími korporacemi a tajnůstkářským vývojem stojí pořád lidé. A že někdy má splnění jednoho tichého přání mnohem větší váhu než jakýkoliv marketingový tah.

