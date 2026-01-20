Red Bull představil monoposty pro novou sezónu, hardware od Applu hrál hlavní roli

Fanoušci Formule 1, respektive stáje Red Bull, se nedávno dočkali představení nových monopostů v podání týmů Oracle Red Bull Racing a Visa Cash App Racing Bulls. Celá událost byla streamována na kanálech RedBullu a působila jako precizně připravené mediální představení pro celosvětové publikum. Představení navíc jasně ukázalo zvyšující se význam role, kterou v zákulisí F1 hraje značka Apple.
Přestože se vlastně nejednalo o žádný oficiální přenos šampionátu, byla úroveň produkce po stránce kvality zcela srovnatelná s velkými sportovními událostmi – a právě v tomto kontextu se spojení F1 s Applem stává nepřehlédnutelným. V průběhu samotného přenosu se přímo v obraze objevil nápis „Shot on iPhone“, a to jako součásti vysílání. Nešlo tedy o reklamu ani o předtočený klip, vložený do programu, ale o označení záběrů pořízených pomocí iPhonu, které byly plnohodnotně integrovány do přenosu. Apple dlouhodobě tuto značku používá v marketingu, dosud ji však důsledně odděloval od živých sportovních nebo týmových přenosů. V případě Red Bullu se tato hranice zjevně posunula. Výsledek působil nenuceně, ale zároveň velmi sebevědomě.
Ještě výraznější pozornost na sebe strhl headset Apple Vision Pro, který se objevil přímo na pódiu. Moderátoři jej měli nasazený během segmentů věnovaných projektu Red Bull Ford Powertrains a využívali ho jako součást prezentace nových technologií. Vision Pro zde nebyl předváděn jako futuristická hračka, ale jako nástroj pro vizualizaci, práci s daty a technické plánování. Přesně to zapadá do dlouhodobé snahy Applu prezentovat zařízení jako seriózní pracovní nástroj, nikoli jen platformu pro zábavu.
Akce RedBullu jsou typické tím, že každý detail je pečlivě promyšlený – absolutně nic zde není náhoda. Právě proto přítomnost Vision Pro nepůsobila jako efektní doplněk, ale jako zcela jasný signál hlubší spolupráce a vzájemné profesionální důvěry. Apple tak možná začíná pomalu patřit do technologického a vývojového zázemí Formule 1.
Celá akce zároveň ukazuje širší trend: hardware Applu se postupně přesouvá z reklam, filmových produkcí a spekulací o budoucích přenosech přímo do reálných projektů okolo Formule 1, které si řídí samotné týmy. Nejde už jen o mediální partnerství, ale o viditelnou přítomnost v produkčním a inženýrském ekosystému sportu. Pokud bude tento směr pokračovat, může se Apple v následujících letech stát jedním z nejvlivnějších technologických hráčů v zákulisí moderní Formule 1 – a Red Bull ukázal, že s tím nemá nejmenší problém.