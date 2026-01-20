Jak co nejlépe vyfotit polární záři na mobil

Polární záře už dávno není jevem, který by bylo možné pozorovat jen za polárním kruhem. V poslední době se díky zvýšené sluneční aktivitě objevuje i výrazně jižněji, a tak se stává atraktivním cílem i pro fotografy u nás. Polární záře vzniká interakcí nabitých částic ze Slunce s horními vrstvami zemské atmosféry. Výsledkem je barevná světelná podívaná, která je za běžných okolností viditelná především v okolí severního pólu. Silná sluneční bouře však dokáže tento efekt zesílit a posunout viditelnost mnohem dál na jih. Právě proto dává smysl vědět, jak se na focení připravit.
Základem je přistupovat k fotografování polární záře jako k noční fotografii. Jde o práci s velmi malým množstvím světla, takže klíčová je dlouhá a stabilní expozice. Ideální je vyrazit mimo město, kde je minimum rušivého osvětlení a světelného znečištění. Stejně důležitá je stabilita telefonu. iPhone by měl být umístěn ideálně na stativu nebo jiné pevné podložce, protože i drobný pohyb během několika sekund expozice snímek znehodnotí.
Fotogalerie
Samotná aplikace Fotoaparát v iOS nabízí pro noční focení velmi slušné nástroje. V režimu Fotografie je vhodné přepnout formát snímků na RAW a nastavit co nejvyšší dostupné rozlišení. Díky tomu si fotografie uchová více detailů a nabídne větší prostor pro pozdější úpravy. Dále je nutné zapnout Noční režim a ručně jej nastavit na maximální délku expozice. Čím delší expozice, tím více světla snímač zachytí. Blesk by měl zůstat vypnutý. Před samotným pořízením snímku je vhodné ručně nastavit ostření klepnutím na hvězdy na obloze a jemně snížit expozici posuvníkem, který se zobrazí po podržení prstu na displeji. Díky tomu barvy polární záře lépe vyniknou a snímek nebude přepálený. Povedlo se vám v noci nafotit nějaké povedené snímky?