Zavřít reklamu

Skvělé poznámkové aplikace, které na iPhonu určitě využijete

iPhone
Amaya Tomanová
0
< >

Microsoft OneNote

Pokud hledáte nástroj, který zvládne mnohem víc než jen rychlé poznámky, pak je OneNote jasnou volbou. Aplikace umožňuje vytvářet strukturované zápisníky rozdělené do sekcí a stránek, přičemž na ně můžete vkládat text, obrázky, kresby nebo přílohy. OneNote ocení zejména studenti a profesionálové, kteří potřebují pracovat s větším objemem informací a vyžadují bohaté možnosti formátování. Silnou stránkou je také synchronizace napříč platformami a podpora Apple Pencil na iPadu.

OneNote 2 OneNote 2
OneNote 3 OneNote 3
OneNote 4 OneNote 4
OneNote 1 OneNote 1
OneNote Microsoft-OneNote-iPad-1
Vstoupit do galerie

Google Keep

Na opačném konci spektra stojí Google Keep, který sází na jednoduchost a rychlost. Ideální je pro ty, kteří si potřebují okamžitě zapsat nápad, vytvořit nákupní seznam nebo uchovat fotografii s krátkou poznámkou. Aplikace podporuje barevné štítky, připomenutí a sdílení poznámek s ostatními uživateli. Díky integraci s Gmail a Kalendářem navíc skvěle zapadne do širšího ekosystému Google.

google keep google_keep_appstore4
google keep google_keep_appstore3
google keep google_keep_appstore1
google keep google_keep_appstore2
Vstoupit do galerie

Apple Poznámky

Nemůžeme vynechat ani předinstalovanou aplikaci od Applu, která je v posledních letech čím dál komplexnější. Apple Poznámky dnes umožňují nejen psát text, ale také vytvářet kontrolní seznamy, skenovat dokumenty, přidávat kresby nebo fotografie. Samozřejmostí je i spolupráce v reálném čase s dalšími uživateli a plynulá synchronizace přes iCloud. Pro mnoho uživatelů tak Poznámky představují spolehlivý základ bez nutnosti instalovat další aplikace.

Poznamky iOS 18 prilohy soubory 1 Poznamky iOS 18 prilohy soubory 1
Poznamky iOS 18 prilohy soubory 2 Poznamky iOS 18 prilohy soubory 2
Poznamky iOS 18 sbaleni nadpisu a podnadpisu 2 Poznamky iOS 18 sbaleni nadpisu a podnadpisu 2
Poznamky iOS Dynamicka slozka 3 Poznamky iOS Dynamicka slozka 3
Poznamky iOS Dynamicka slozka 1 Poznamky iOS Dynamicka slozka 1
Poznamky iOS 17 nove nastroje anotace 2 Poznamky iOS 17 nove nastroje anotace 2
Vstoupit do galerie

Bear

Pokud vás láká čistý design a minimalistické prostředí, Bear bude přesně podle vašich představ. Aplikace vyniká jednoduchostí a přehledným rozhraním, přičemž organizace poznámek probíhá pomocí hashtagů. Díky tomu snadno vyhledáte související obsah a udržíte si pořádek i ve větším množství zápisků. Bear navíc nabízí šifrování pro zvýšenou bezpečnost a synchronizaci mezi zařízeními, což z něj činí oblíbenou volbu u kreativců a uživatelů, kteří preferují estetiku.

Bear 4 Bear 4
Bear 5 Bear 5
Bear 1 Bear 1
Bear 3 Bear 3
Bear 2 Bear 2
Vstoupit do galerie

Joplin

Milovníci open-source řešení ocení Joplin – robustní poznámkovou aplikaci, která staví na transparentnosti a vysoké míře kontroly nad vlastními daty. Umožňuje práci s markdownem, vytváření složitějších struktur v podobě sešitů a podporuje připojování souborů či obrázků. Velkou výhodou je možnost synchronizace prostřednictvím různých cloudových služeb, ať už jde o Nextcloud, Dropbox nebo OneDrive. Joplin je tak vhodný pro uživatele, kteří hledají flexibilitu a nezávislost.

Joplin 3 Joplin 3
Joplin 2 Joplin 2
Joplin 1 Joplin 1
Joplin joplin_mac5
joplin joplin_gb
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.