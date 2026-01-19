Skvělé poznámkové aplikace, které na iPhonu určitě využijete

Microsoft OneNote
Pokud hledáte nástroj, který zvládne mnohem víc než jen rychlé poznámky, pak je OneNote jasnou volbou. Aplikace umožňuje vytvářet strukturované zápisníky rozdělené do sekcí a stránek, přičemž na ně můžete vkládat text, obrázky, kresby nebo přílohy. OneNote ocení zejména studenti a profesionálové, kteří potřebují pracovat s větším objemem informací a vyžadují bohaté možnosti formátování. Silnou stránkou je také synchronizace napříč platformami a podpora Apple Pencil na iPadu.
Fotogalerie
Google Keep
Na opačném konci spektra stojí Google Keep, který sází na jednoduchost a rychlost. Ideální je pro ty, kteří si potřebují okamžitě zapsat nápad, vytvořit nákupní seznam nebo uchovat fotografii s krátkou poznámkou. Aplikace podporuje barevné štítky, připomenutí a sdílení poznámek s ostatními uživateli. Díky integraci s Gmail a Kalendářem navíc skvěle zapadne do širšího ekosystému Google.
Fotogalerie #2
Apple Poznámky
Nemůžeme vynechat ani předinstalovanou aplikaci od Applu, která je v posledních letech čím dál komplexnější. Apple Poznámky dnes umožňují nejen psát text, ale také vytvářet kontrolní seznamy, skenovat dokumenty, přidávat kresby nebo fotografie. Samozřejmostí je i spolupráce v reálném čase s dalšími uživateli a plynulá synchronizace přes iCloud. Pro mnoho uživatelů tak Poznámky představují spolehlivý základ bez nutnosti instalovat další aplikace.
Fotogalerie #3
Bear
Pokud vás láká čistý design a minimalistické prostředí, Bear bude přesně podle vašich představ. Aplikace vyniká jednoduchostí a přehledným rozhraním, přičemž organizace poznámek probíhá pomocí hashtagů. Díky tomu snadno vyhledáte související obsah a udržíte si pořádek i ve větším množství zápisků. Bear navíc nabízí šifrování pro zvýšenou bezpečnost a synchronizaci mezi zařízeními, což z něj činí oblíbenou volbu u kreativců a uživatelů, kteří preferují estetiku.
Fotogalerie #4
Joplin
Milovníci open-source řešení ocení Joplin – robustní poznámkovou aplikaci, která staví na transparentnosti a vysoké míře kontroly nad vlastními daty. Umožňuje práci s markdownem, vytváření složitějších struktur v podobě sešitů a podporuje připojování souborů či obrázků. Velkou výhodou je možnost synchronizace prostřednictvím různých cloudových služeb, ať už jde o Nextcloud, Dropbox nebo OneDrive. Joplin je tak vhodný pro uživatele, kteří hledají flexibilitu a nezávislost.