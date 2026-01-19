iPhone 18 Pro se dočká jedné z největších designových změn od iPhone X!

Pokud vám připadá, že se design iPhonů za poslední roky příliš neměnil, u letošního iPhonu 18 Pro by se to mělo konečně změnit. Apple totiž podle Rosse Younga a Johna Prossera plánuje přesunout čočku přední kamery ze středu displeje do levého horního rohu. To však nebude jediná novinka.
Dočkat bychom se měli také Face ID kompletně ukrytého pod displejem. Dynamic Island zůstane i nadále součástí systému, ovšem v upravené podobě. Přesune se rovněž do levého horního rohu společně s přední kamerou, přičemž už nepůjde o fyzický výřez sloužící ke skrývání senzorů. Dynamic Island se má stát čistě softwarovou funkcí, která bude „přilepená“ k čočce kamery a nebude již sloužit k zakrytí senzorů, jak tomu je u současných iPhonů.
Dynamic Island se tedy bude nacházet v levém horním rohu displeje, tedy v místě, kde dnes vidíme hodiny. V případě potřeby — ať už na základě požadavku uživatele nebo aplikace — se bude moci rozšiřovat z levého horního rohu přes celou horní část displeje. Informace o tom, jak přesně Apple s Dynamic Islandem naloží, se však výrazně liší leaker od leakera. S největší pravděpodobností se ale dočkáme buď kompletního odstranění černého oválu, který dnes obklopuje čočku kamery a skrývá senzory přiblížení, Face ID i samotnou kameru, nebo alespoň jeho výrazného zmenšení.
Mezi další zásadní novinky iPhonu 18 Pro má patřit také satelitní internetová komunikace, která by umožnila například prohlížení Apple Maps nebo posílání obrázků přes iMessage i v místech, kde není dostupné běžné GSM připojení.
Keby tak spravili 18 PRO taky tenky ako Air..hned si ho kupim..