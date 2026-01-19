Zavřít reklamu

Aplikace se stahují méně než dřív, přesto na nich vývojáři vydělávají rekordní peníze

Jiří Filip
Aplikace se v roce 2025 stahovaly méně než v předchozích letech, přesto na nich vývojáři vydělali víc peněz než kdy dřív. Přesně to vyplývá z výroční zprávy Appfigures o stavu aplikační ekonomiky, na kterou upozornil TechCrunch. Jinými slovy, éra masového stahování aplikací dál slábne, ale předplatná drží celý byznys nad vodou a dokonce jej posouvají na nová maxima.

Podle Appfigures dosáhly globální výdaje uživatelů za mobilní aplikace v roce 2025 částky 155,8 miliardy dolarů, což znamená meziroční nárůst o 21,6 %. To je rekord, který jasně ukazuje, jak silnou pozici si předplatné v ekosystému aplikací vybudovalo. Opačný trend je ale vidět u samotných stažení. Těch bylo celosvětově 106,9 miliardy, tedy o 2,7 % méně než v roce 2024. A nejde o jednorázový výkyv. Jde už o pátý rok v řadě, kdy počet stažení klesá. Připomeňme, že absolutního vrcholu dosáhly downloady během pandemie v roce 2020, kdy se vyšplhaly až na 135 miliard.

Pokles se přitom netýká všech kategorií stejně. Největší ránu dál schytávají mobilní hry. Ty si meziročně pohoršily o 8,6 % a skončily na 39,4 miliardy stažení. Už v roce 2024 přitom hry klesaly o 6,6 %, takže jde o pokračující trend. Naopak neherní aplikace si mírně polepšily. Jejich počet stažení vzrostl o 1,1 % na 67,4 miliardy, čímž se jim podařilo otočit stejný pokles z předchozího roku.

Podobný obrázek nabízí i pohled na peníze. Neherní aplikace v roce 2025 utržily 82,6 miliardy dolarů, což znamená skokový nárůst o 33,9 %. Poprvé tak jasně předběhly mobilní hry, které sice také rostly, ale podstatně pomalejším tempem. Herní aplikace si polepšily o 10 % na 72,2 miliardy dolarů a dnes už tvoří jen 46 % celkových výdajů v aplikačním světě. Ještě před pár lety přitom hry dominovaly prakticky bez konkurence.

Zajímavá je i situace ve Spojených státech. Američtí uživatelé utratili za aplikace 55,5 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 18,1 %. Současně ale počet stažení klesl o 4,2 % na 10 miliard. I zde platí, že hlavním tahounem růstu byly neherní aplikace. Ty zaznamenaly nárůst výdajů o 26,8 % na 33,6 miliardy dolarů, zatímco hry přidaly jen 6,8 % a dostaly se na 21,9 miliardy.

Celkový obrázek je tak poměrně jasný. Uživatelé si nové aplikace stahují čím dál méně, ale za ty, které už mají a aktivně používají, jsou ochotni platit pravidelně. Předplatné se tak definitivně stalo páteří celého aplikačního byznysu a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl v dohledné době obrátit.

