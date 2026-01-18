Zavřít reklamu

To nejlepší, co dorazilo na HBO Max za tento týden

Karate Kid Legendy

Kung-fu génius trénuje se dvěma legendami, aby v epickém souboji bojových umění čelil novému rivalovi.

Poslední popel

19. století. Dívka unikne z utlačující komunity. Po letech se vrací, aby se pomstila těm, kteří zabili její rodiče.

Neonová cesta

Písničkář Wayne se setká s kdysi slavnou country legendou Claudem Allenem. Společně míří do Nashvillu, aby nabídli jednu z Wayneových skladeb.

Teorie všeho

Výjimečný životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosil jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo.

Velká ryba

Syn se snaží sblížit s umírajícím otcem, který mu vyprávěl úžasné příběhy. Musí rozlišit pravdu od fikce a přijmout otcovy činy i prohry.

