Tyto výborné, avšak méně známé iOS aplikace byste si měli určitě vyzkoušet

Nosh AI
Nosh AI je chytrý asistent do kuchyně, který vám pomůže vařit chytřeji, jíst zdravěji a omezit plýtvání potravinami. Umí generovat recepty z ingrediencí, které máte doma, rozpoznávat jídla z fotografií a automaticky počítat výživové hodnoty. Umožňuje sledovat zásoby, plánovat jídla i vytvářet osobní výživové plány. Díky přehledným statistikám máte vždy jasno v tom, jak se vám daří plnit své cíle. Nosh AI je ideální pro každého, kdo chce jíst lépe, šetřit čas i suroviny – a to vše s respektem k vašemu soukromí.
Anchorly: Pin & Chain
Anchorly je aplikace, která z jakéhokoli odkazu nebo textu vytvoří přehledné centrum informací – takzvaný Anchor. Umožní vám na jednom místě propojit články, videa, e-shopy nebo poznámky k jednomu tématu, ať už jde o film, kurz, výlet nebo nákup. Na Anchorech mohou spolupracovat i ostatní, takže snadno najdete to nejdůležitější bez zbytečného hledání. Aplikace automaticky spojuje duplicitní odkazy, řadí je podle kvality a chrání vaše soukromí – bez sledovacích reklam a složité správy dat.
matrix – todo, task, priority
Matrix je přehledná to-do aplikace, která pomáhá řídit úkoly podle jejich důležitosti a naléhavosti pomocí známé Eisenhowerovy matice. Umožňuje snadno přidávat nové úkoly, označovat splněné, nastavovat opakování, termíny i upozornění. Úkoly můžete přetahovat mezi jednotlivými kvadranty nebo rozlišovat pomocí barev pro lepší přehlednost. Díky tomu snadno poznáte, čemu se věnovat hned a co může počkat – a zvládnete tak lépe plánovat čas i soustředit se na to podstatné.
Mindful – Meditation, Breath
Mindful je jednoduchá meditační aplikace, která vás naučí zklidnit mysl během pár vteřin. Stačí ji otevřít, zvolit dechové cvičení a nechat se vést jemnou animací, která ukazuje rytmus nádechu, výdechu a zadržení dechu. Nabízí deset různých dechových vzorců pro různé potřeby – například box breathing pro soustředění nebo 4-7-8 pro rychlejší usínání. Aplikace zaujme čistým designem s plynulými přechody, podporou tmavého režimu a bez rušivých prvků. Mindful funguje zcela offline, bez reklam a sběru dat – ideální nástroj pro každého, kdo chce najít klid, rovnováhu a soustředění jedním nádechem.
Smores – Discover New Music
Smores je ideální volbou pro každého, kdo má pocit, že se ve své hudební bublině točí pořád dokola. Aplikace funguje na principu krátkých ukázek skladeb, díky nimž můžete rychle objevovat nové interprety i žánry bez nutnosti zdlouhavého hledání. Pokud vás některá skladba zaujme, jednoduše si ji uložíte přímo do své knihovny na Spotify. Smores se navíc postupně učí z vašeho chování – čím častěji ji používáte, tím lépe dokáže odhadnout váš vkus a nabídnout hudbu, která vám skutečně sedne.