Recenze Meross MS130: Nenápadný senzor, který má o klimatu doma překvapivě hodně co říct

Měření teploty a vlhkosti dnes řeší kde kdo. Většinou to ale končí u malého plastového čidla bez displeje, které někde visí na zdi a člověk si na něj vzpomene jen ve chvíli, kdy přijde notifikace, že je doma sucho nebo naopak dusno. Meross MS130 na to však jde trochu jinak. Nejenže měří víc věcí než většina konkurence, ale zároveň dává smysl i jako samostatné zařízení, na které se prostě jen podíváte a hned víte, jak na tom domácí klima je. A jelikož mi tento kousek nedávno dorazil na vyzkoušení, je na čase vás s ním seznámit
V hlavní roli displej a přesnost
Na první pohled zaujme hlavně velký 3,7″ displej, který oceníte v okamžiku, kdy senzor postavíte třeba na polici v obýváku, na komodu v ložnici nebo do sklepa. Vše je na něm totiž čitelné i z dálky a nemusíte tak sahat po telefonu, abyste zjistili aktuální teplotu, vlhkost nebo třeba čas. Displej ukazuje nejen základní hodnoty, ale i intenzitu okolního světla, stav baterie, datum nebo indikaci připojení. Všechno je přehledné, bez zbytečných grafických kudrlinek, což je u tohoto typu zařízení prostě fajn.
To hlavní se ale samozřejmě odehrává uvnitř. Meross MS130 využívá švýcarské senzory čtvrté generace, což není jen marketingová nálepka. Přesnost ±0,1 °C u teploty a ±2 % u vlhkosti patří v této kategorii k nadstandardu a v praxi je to znát hlavně při dlouhodobém sledování. Hodnoty nekolísají, shodují se s hodnotami naměřenými jinými zařízeními a jsou dobře použitelné pro automatizace nebo hlídání citlivějších prostor.
Vedle teploty a vlhkosti senzor sleduje i rosný bod, rozdíl tlaku nasycených par a intenzitu světla. To jsou údaje, které běžný uživatel možná nebude kontrolovat denně, ale ve chvíli, kdy řešíte plísně, větrání nebo třeba ideální podmínky pro víno či rostliny, začnou dávat velmi dobrý smysl. A nebo prostě jen potěší technologické hračičky, které baví sledovat to, jaké prostředí máte doma. Mě osobně to třeba baví opravdu dost.
Fotogalerie
Chytrá domácnost bez kompromisů
Pro provoz je potřeba Meross Matter Smart Hub, což je potřeba brát v potaz už při nákupu. Na druhou stranu právě díky tomu MS130 bez problémů zapadne do Apple Home, Google Home, Alexy i SmartThings. Díky podpoře Matter se totiž v HomeKitu (respektive v Domácnosti) chová přesně tak, jak byste čekali. Naměřené hodnoty se tedy v nativní Apple aplikaci aktualizují spolehlivě a můžete je rovnou využít v automatizacích.
Lze tak nastavit například to, že jakmile vlhkost v místnosti překročí nastavenou hranici, zapne se odvlhčovač. Pokud teplota v ložnici večer klesne pod určitou úroveň, rozsvítí se jemné světlo nebo se zapne topení a tak podobně. Všechno samozřejmě běží na pozadí, bez nutnosti neustálého řešení a naprosto spolehlivě
Fotogalerie #2
Dvě tlačítka, která dávají smysl
Příjemným bonusem jsou dvě fyzická tlačítka na horní straně senzoru, která v aplikaci Meross můžete přiřadit ke scénám nebo konkrétním zařízením od tohoto výrobce. Jedním stiskem tak klidně vypnete chytrou zásuvku, zhasnete světlo nebo spustíte večerní scénu. Ve chvíli, kdy nechcete lovit telefon po kapsách, se to hodí víc, než by se mohlo zdát. Jak nicméně píšu výše, tato tlačítka jsou kompatibilní jen s Meross produkty, jelikož jsou vidět jen v jeho doprovodné aplikaci. Pokud tedy doma nic od tohoto výrobce nemáte, tlačítka nevyužijete. Pokud ale máte, čeká vás zábava. Já si na ně nastavil třeba rozsvícení a zhasnutí LED pásku na terase, který jsem doposud ovládal jen přes telefon, takže za mě stav ideál.
Přesto ale musím samozřejmě sám uznat, že nemožnost nastavit si na tlačítka cokoliv jiného je prostě škoda. Třeba Philips Hue umožňuje u svých Dimmer Switch ovladačů nastavit si v HomeKitu na Hue tlačítko de facto cokoliv. Tlačítko je totiž v Domácnosti vidět a je tím pádem kompatibilní se zbytkem vašich HomeKit produktů. Zde to ale není a je to škoda.
Co se mi naopak líbí, je drobnost v podobě vibračního podsvícení displeje, které aktivujete lehkým klepnutím klidně i a poličku, na které stanice stojí. Citlivost senzoru vibrací je totiž velmi vysoká, což je za mě přesně ten typ detailu, který si všimnete až při běžném používání a pak vám začne chybět u jiných zařízení.
Výdrž, na kterou se zapomíná
Napájení zajišťují čtyři AA baterie a Meross slibuje výdrž až tři roky, což je rozhodně super. Přeci jen, Meross MS130 za mě osobně určitě patří do kategorie zařízení, u kterého nechcete každých pár měsíců řešit výměnu baterií, a tady to opravdu není potřeba. Senzor tak můžete bez obav umístit i tam, kde není zásuvka – do sklepa, skleníku nebo třeba do vinného archivu. Já jej dal na chodbu na botník, kde nám zásuvka chybí, ale kde jsme dlouho uvažovali o hodinách, teploměru a vlhkoměru, takže sem zapadla tato hračka naprosto dokonale.
Velkým plusem je i práce s daty. Aplikace Meross umožňuje uchovávat historii měření až dva roky zpětně a data lze exportovat. Pokud vás tedy zajímá dlouhodobý vývoj teploty nebo vlhkosti, případně chcete vyhodnocovat účinnost větrání nebo izolace, je to velmi praktická funkce.
Resumé
Meross MS130 není jen další teploměr s aplikací. Je to promyšlený senzor, který dává smysl jak jako součást chytré domácnosti, tak i jako samostatné zařízení s velkým a přehledným displejem. Nabízí vysokou přesnost, široké možnosti automatizace, dlouhou výdrž baterie a funkce, které oceníte až při dlouhodobém používání. Pokud už doma Meross ekosystém máte, případně hledáte spolehlivý senzor pro HomeKit s podporou Matter, MS130 je velmi povedená volba. A pokud chcete mít klima doma skutečně pod kontrolou a to ne jen orientačně, ale s daty, na která se dá spolehnout, tady Meross odvedl překvapivě dobrou práci.
Slevový kód
Pokud vás senzor zaujal, máme pro vás dobrou zprávu. Díky slevovému kódu letems10 na něj totiž na oficiálním eshopu výrobce získáte příjemnou 10% slevu.