Je index S&P 500 v roce 2026 „mrtvý“? Proč ho někteří vynechávají z portfolií?

Komerční sdělení: Rok 2025 je za námi a definitivně můžeme říct, že šlo o další nadprůměrně úspěšný rok. V roce 2023 rostl nejznámější americký akciový index S&P 500 o zhruba 26 %, v roce 2024 o přibližně 25 % a loni přidal dalších 16 %. Přestože v minulém roce korunovým investorům značnou část výnosu umazal výrazně oslabující americký dolar, v celkovém pohledu šlo pro americké akcie o další nadprůměrně výnosný rok.
Vývoj ceny indexu US500 Zdroj: investiční aplikace XTB
Silné roky jako předzvěst budoucí korekce?
Pokud se podíváme na historický kontext, zjistíme, že takto silné tři roky jsou na americkém trhu spíše výjimkou než opakujícím se vzorcem – dlouhodobý výnos tohoto trhu se totiž pohybuje kolem 10 % ročně. Kromě cen akcií rostly v posledních letech solidním tempem i zisky firem, ty však za růstem indexu zaostávají. Akcie se tak stávají velmi drahými a obchodují se desítky procent nad svým dlouhodobým průměrným oceněním. Znamená to automaticky, že americké akcie budou letos klesat? Samozřejmě že ne. Znamená to ale zvýšenou citlivost trhu na jakékoli negativní zprávy? Pravděpodobně ano.
Při pohledu na současnou strukturu indexu zjistíme, že 10 největších firem (v nichž dominují zejména technologičtí giganti) tvoří již zhruba 40 % celého indexu. To je bezprecedentně vysoká hodnota, která nám napovídá, že vývoj celého S&P 500 bude do značné míry záviset na osudu této desítky firem. Je tedy S&P 500 příliš rizikový a už neporoste? To určitě ne. Pokud má však investor vůči americkému trhu příliš vysokou expozici, nebo by chtěl své portfolio více diverzifikovat, řešením mohou být akciové indexy, které kromě USA zahrnují i další regiony.
Známým zástupcem světových akcií je index MSCI World a největším evropským ETF na tento index je EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF). Ten se sice skládá primárně z amerických akcií, které tvoří přibližně 71 % jeho váhy, ale kromě toho obsahuje také 5,5 % akcií z Japonska, 3,7 % z Británie, 3,4 % z Kanady, 2,6 % z Francie, 2,4 % z Německa či 2,3 % akcií ze Švýcarska. Mimo tyto hlavní trhy v něm najdeme zastoupeny i akcie z mnoha dalších vyspělých zemí světa.
Zdroj: iShare
Více informací o tom, proč v určitých situacích může dávat tento index větší smysl než samotné americké akcie, se dozvíte v posledním díle Akciového portfolia Tomáše Vranky.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.