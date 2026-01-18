Naučte se na iPhonu skrývat jednotlivé stránky plochy a zpřehledněte si tak domovskou obrazovku!

Čím déle používáte váš iPhone, tím větší je pravděpodobnost, že se vám domovská obrazovka začne plnit aplikacemi, které už dávno nepotřebujete mít na očích. Nemusíte je ale hned mazat nebo organizovat do složek. iOS nabízí elegantní řešení – možnost skrýt celé stránky plochy. Díky tomu si můžete ponechat své oblíbené aplikace snadno přístupné a zbytek nechat v pozadí, připravený k použití kdykoliv později.
Skrytí stránky neznamená, že o aplikace přijdete. Zůstávají stále nainstalované a dostupné přes Knihovnu aplikací, která se nachází na poslední obrazovce úplně vpravo. To znamená, že i když stránku „zmizíte“, všechno důležité zůstane nedotčeno.
Jak skrýt na iPhonu stránky plochy
Pokud chcete na iPhonu skrýt stránky plochy, postupujte podle následujícího návodu.
- Dlouze stiskněte prázdné místo na ploše, dokud se ikony nezačnou třást. Tím aktivujete režim úprav.
- Klepněte na řadu teček ve spodní části obrazovky – ta představuje přehled všech stránek plochy.
- Zobrazí se náhledy jednotlivých stránek. Zrušte zaškrtnutí u těch, které chcete skrýt.
- Klepněte na tlačítko „Hotovo“ v pravém horním rohu, abyste změny uložili.
- Hotovo! Skryté stránky už se na ploše nezobrazí, ale aplikace na nich zůstávají dostupné v Knihovně aplikací.
A proč tuto funkci vůbec využívat? Pokud například používáte iPhone k práci i zábavě, můžete mít různé sady aplikací a jednoduše si skrývat ty, které zrovna nepotřebujete. Nebo chcete mít hlavní plochu čistou, minimalistickou – jen s kalendářem, poznámkami a počasím? Není problém. Zbytek aplikací vám nebude zavazet, ale bude okamžitě k dispozici, když po něm sáhnete.
Skrývání stránek plochy je nenápadný, ale velmi efektivní způsob, jak si přizpůsobit iPhone přesně podle svých návyků. Vyzkoušejte to – možná zjistíte, že méně ploch znamená víc klidu.