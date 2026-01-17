Tyto hry pro macOS nyní stáhnete výjimečně zcela zdarma

Lavalamp
Nezávislá hra Lavalamp je osobitý 3D first-person „walking simulator“, který staví spíš na atmosféře, pomalém objevování a hravé interakci s okolním prostředím než na klasických herních výzvách. Hráče vtahuje do bizarního, lehce absurdního světa, kde sleduje příběh Vesmírných lemingů – podivných bytostí z kosmu, které se při sérii experimentů s cereálnou abecedou k snídani a samotným časoprostorem poněkud „utrhly ze řetězu“. Výsledkem je jejich uvěznění mezi dimenzemi (nebo něco velmi blízkého), což dává vzniknout surrealistickému vyprávění plnému jemného humoru, podivných nápadů a nečekaných detailů. Lavalamp si neklade za cíl vysvětlovat všechno do posledního pixelu – naopak ponechává hráči prostor pro interpretaci a vychutnání zvláštní, snové nálady, která je jejím největším kouzlem.
Space Station: Beyond
Space Station: Beyond je chaotický multiplayerový simulátor života na vesmírné stanici, kde se seriózní sci-fi kulisy neustále střetávají s absurdním humorem a lidským (či nelidským) selháním. Hráči nastupují jako běžní zaměstnanci korporace Nanotrasen – od inženýrů a lékařů přes kuchaře, vědce a ochranku až po klauny, kteří jsou tu „tak nějak navíc“ – a společně se snaží udržet stanici v chodu… nebo ji naopak nenápadně (či velmi nápadně) zničit. Každá směna je plná nečekaných hrozeb, zrady, podivných událostí a improvizovaných řešení, kde se hranice mezi spoluprací, sabotáží a čirým komediálním chaosem rychle rozpíjí. Hra obsahuje prvky násilí, temného humoru a situačního chaosu, a je proto určena dospělému publiku.
Duskbound
Příběh vizuální novely se odehrává ve městě ponořeném do nekonečné noci, nad nímž visí zlověstně rudý měsíc. Místní obyvatelé působí prázdně a bez života – až na jediného muže, v jehož očích se stále drží jiskra. Právě k němu se upne mladá žena, která zoufale hledá únik ze své jednotvárné reality, a najde v sobě odvahu vyznat mu lásku. Kéž by si však dřív všimla jeho ostrých zubů… Hra má přibližně 9 000 slov (cca 30–45 minut hraní), nabízí jednu výraznou upíří postavu v roli romantického protějšku, pět různých zakončení a jedno tajné finále k odemčení. Nechybí ani tři ilustrované CG scény v několika variantách.
Long Knives
Long Knives je textové RPG s low-fantasy wuxia atmosférou, které staví především na silném vyprávění a důsledcích hráčských rozhodnutí. V roli sirotka, jenž se po dosažení dospělosti stává strážníkem, si hráč určuje původ postavy, její atributy i dovednosti a prochází příběhem vyprávěným ve druhé osobě. Hra pracuje s mechanikami inspirovanými stolními RPG – včetně hodů osmnáctistěnnou kostkou a kombinace viditelných i skrytých kontrol – které nenápadně, ale zásadně ovlivňují další vývoj děje. Každý dialog je výsledkem vaší volby a příběh se větví podle jemných proměnných, což z Long Knives dělá velmi osobní a znovuhratelný zážitek.
We Want Your Head
We Want Your Head nabízí zvrácenou variaci na klasický arkádový koncept, kde platí jednoduché pravidlo: tref, nebo zemři. Hráč se ocitá v pixelovém světě nočních můr, z jehož temnoty neustále vyskakují oddělené hlavy dychtící po té vaší. Každý úder kladivem vám vykoupí jen pár dalších vteřin relativního klidu – a zoufalého boje o přežití. Hra staví na rychlých reakcích, nervózní atmosféře a neustálém tlaku, který z obyčejné arkádové hratelnosti dělá intenzivní a lehce znepokojivý zážitek.