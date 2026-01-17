Naučte se s těmito tipy a triky využít aplikaci Soubory na iPhone naplno!

Připojení k vzdálenému serveru nebo NAS
Pro práci s daty uloženými na serveru nebo síťovém disku lze využít funkci Připojit k serveru. Najdete ji v záložce Prohlížení po klepnutí na tři tečky vpravo nahoře. Po zadání adresy serveru a přihlášení se zobrazí jeho obsah stejně jako běžná složka, což je ideální řešení pro firemní síťová úložiště i domácí NAS systémy.
Úpravy a poznámky přímo v dokumentech
Aplikace Soubory umožňuje upravovat dokumenty bez nutnosti používat další aplikace. Otevřete soubor, klepněte na ikonu tužky a spustí se režim anotací. V něm můžete zvýrazňovat, kreslit, psát poznámky prstem nebo Apple Pencil a dokonce podepisovat PDF. To oceníte například při schvalování pracovních podkladů nebo rychlé úpravě obrázků.
Skenování dokumentů přímo z iPhonu
Nemáte po ruce skener? V aplikaci Soubory lze dokumenty snadno digitalizovat pomocí fotoaparátu iPhonu. V záložce Prohlížení zvolte Naskenovat dokumenty, namiřte na papírový podklad a systém se postará o automatické oříznutí a vyrovnání snímku. Takto uložené dokumenty můžete okamžitě archivovat nebo sdílet.
Komprimace souborů a složek
Potřebujete uložit nebo odeslat více souborů najednou? V iOS je možné je přímo v aplikaci Soubory zabalit do ZIP archivu. Stačí klepnout na Vybrat, označit požadované položky, následně zvolit ikonu tří teček a vybrat možnost Komprimovat. Archiv se okamžitě vytvoří ve stejné složce a je připraven k dalšímu použití.
Přidání složek mezi oblíbené
Pokud se k určité složce vracíte několikrát denně, můžete si ji připnout pro okamžitý přístup. Stačí na ni dlouze klepnout a z nabídky vybrat možnost Oblíbené. Tím se složka zobrazí v horní části hlavní obrazovky aplikace Soubory, odkud ji budete mít vždy po ruce. Tato drobnost dokáže znatelně urychlit práci a přizpůsobit aplikaci vašim potřebám.