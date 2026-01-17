Naučte se s těmito tipy a triky využít aplikaci Soubory na iPhone naplno!

Zavřít reklamu

Připojení k vzdálenému serveru nebo NAS

Pro práci s daty uloženými na serveru nebo síťovém disku lze využít funkci Připojit k serveru. Najdete ji v záložce Prohlížení po klepnutí na tři tečky vpravo nahoře. Po zadání adresy serveru a přihlášení se zobrazí jeho obsah stejně jako běžná složka, což je ideální řešení pro firemní síťová úložiště i domácí NAS systémy.

iOS Soubory: Připojení k serveru ios soubory - pripojeni k serveru 2
iOS Soubory: Připojení k serveru ios soubory - pripojeni k serveru 3
iOS Soubory: Připojení k serveru ios soubory - pripojeni k serveru 5
iOS Soubory: Připojení k serveru ios soubory - pripojeni k serveru 1
Vstoupit do galerie

Úpravy a poznámky přímo v dokumentech

Aplikace Soubory umožňuje upravovat dokumenty bez nutnosti používat další aplikace. Otevřete soubor, klepněte na ikonu tužky a spustí se režim anotací. V něm můžete zvýrazňovat, kreslit, psát poznámky prstem nebo Apple Pencil a dokonce podepisovat PDF. To oceníte například při schvalování pracovních podkladů nebo rychlé úpravě obrázků.

5 tipů v aplikaci soubory 5tipu_soubory1
5 tipů v aplikaci soubory 5tipu_soubory2
5 tipů v aplikaci soubory 5tipu_soubory3
5 tipů v aplikaci soubory 5tipu_soubory5
5 tipů v aplikaci soubory 5tipu_soubory6
Vstoupit do galerie

Skenování dokumentů přímo z iPhonu

Nemáte po ruce skener? V aplikaci Soubory lze dokumenty snadno digitalizovat pomocí fotoaparátu iPhonu. V záložce Prohlížení zvolte Naskenovat dokumenty, namiřte na papírový podklad a systém se postará o automatické oříznutí a vyrovnání snímku. Takto uložené dokumenty můžete okamžitě archivovat nebo sdílet.

skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_1
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_2
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_4
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_5
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_6
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_7
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_8
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_9
skenování do aplikace Soubory skenovani_do_souboru_ios13_10
Vstoupit do galerie

Komprimace souborů a složek

Potřebujete uložit nebo odeslat více souborů najednou? V iOS je možné je přímo v aplikaci Soubory zabalit do ZIP archivu. Stačí klepnout na Vybrat, označit požadované položky, následně zvolit ikonu tří teček a vybrat možnost Komprimovat. Archiv se okamžitě vytvoří ve stejné složce a je připraven k dalšímu použití.

Soubory iPhone komprimace Soubory iPhone komprimace
Soubory iPhone komprimace iOS 16 Soubory komprimace 2
Soubory iPhone komprimace iOS 16 Soubory komprimace 4
Soubory iPhone komprimace iOS 16 Soubory komprimace 3
Vstoupit do galerie

Přidání složek mezi oblíbené

Pokud se k určité složce vracíte několikrát denně, můžete si ji připnout pro okamžitý přístup. Stačí na ni dlouze klepnout a z nabídky vybrat možnost Oblíbené. Tím se složka zobrazí v horní části hlavní obrazovky aplikace Soubory, odkud ji budete mít vždy po ruce. Tato drobnost dokáže znatelně urychlit práci a přizpůsobit aplikaci vašim potřebám.

soubory ios tipy triky soubory_ios_oblibene_slozka1
soubory ios tipy triky soubory_ios_oblibene_slozka2
soubory ios tipy triky soubory_ios_oblibene_slozka3
soubory ios tipy triky soubory_ios_oblibene_slozka4
Vstoupit do galerie
