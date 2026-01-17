Recenze KEF Muo: Parádní reprák s krásným zvukem

Před 10 lety uvedl anglický výrobce na trh Bluetooth reproduktor KEF Muo, který skvěle vystihoval design vlajkového modelu KEF Muon, jehož cena přesahuje 5 milionů korun. Kromě designu zaujal především výborným zvukem, který oslovil nejen fanoušky této anglické společnosti specializující se na špičkové reproduktory. S novým modelem Muo se opět nabízí možnost vstoupit do světa zvuku KEF.
Elegantní přenosný reproduktor je dostupný v pěti barevných provedeních (Midnight Black, Silver Dusk, Moss Green, Cocoa Brown, Amber Haze). Na horním panelu najdeme vše potřebné: tlačítko vypnutí/zapnutí, ovládání hlasitosti a tlačítko „Multi-function Control“, které rozšiřuje možnosti reproduktoru. LED indikátor je umístěn rovněž na horním panelu. Na spodní zadní straně se nachází multifunkční USB-C konektor (nabíjení a propojení s PC pro nekomprimované audio). Nad konektorem je párovací tlačítko a druhý LED indikátor. Pro poutko je vyhrazena zadní horní strana. Reproduktor je osazen gumovými mini nožičkami pro horizontální umístění.
Čistá hmotnost 740 g naznačuje, že to Muo se zvukem myslí vážně. To potvrzují také nejnovější technologie převzaté z vyšších modelů aktivních reproduktorů KEF. P-Flex zajišťuje dostatek basů společně s vyladěným racetrack měničem, který dokáže vytvořit objemný zvuk. Zde přichází ke slovu Music Integrity Engine® (MIE) – technologie speciálně vyladěných DSP režimů pro přesný a stabilní zvuk. Jednoduše řečeno: kontroluje, aby basy nepřebývaly ani nechyběly, a to i při vyšších hlasitostech. Stále ale musíme mít na paměti, že se jedná o kvalitní, avšak pořád Bluetooth reproduktor.
K samotnému používání
Na testování jsme obdrželi 2 kusy Muo, protože je možné vytvořit stereo pár. Nejprve jsme ale podrobili testu pouze poslech v samostatném sólo režimu.
Párování proběhlo velice rychle – jak jinak v roce 2025. Pouštíme první skladby z TIDALu ve vysoké kvalitě. U soundtracku A Star Wars Story je patrné, že pomalejší orchestr mu vyhovuje, čitelnost hudebních nástrojů v této kategorii až působivá. Mezitím pracujeme s aplikací KEF Connect, která umožňuje jednoduchý ekvalizér (volba umístění reproduktoru – funguje dobře), aktualizace zařízení, zaslání zpětné vazby technikům KEF a zobrazení stavu baterie. Škoda, že aplikace neumožňuje přehrávání z hudebních služeb nebo internetového rádia – stále jde o „jen“ Bluetooth reproduktor.
Fotogalerie
Další skladbou byl nesmrtelný Morriconeho soundtrack The Good, The Bad and The Ugly, nahraný americkým orchestrem v roce 1968 pod vedením Huga Montenegra. Překvapuje nás, jak detailně dokáže Muo zahrát (hlasitost cca 70 %). Zkoušíme náročnější pop – Adele – Rolling in the Deep – zde je jasně znát zkušenost KEF s aktivními reproduktory a subwoofery i práce s technologií MIE. Dynamika je na malý Bluetooth reproduktor výborná.
Protože je u nás v redakci právě v kurzu Alice Cooper, pouštíme skladbu Poison, kde se poprvé objevují limity přístroje – při vyšší hlasitosti máte pocit lehkého slévání nástrojů. Nicméně u klidnější Welcome To My Nightmare si Muo vede skvěle – příjemný basový základ a dobrá čitelnost. Poslední skladbou v této části testu je Ausländer od Rammstein. Opět se potvrzuje kvalita reprodukce spodních frekvencí, ale při náročnějších pasážích se logicky projeví velikost reproduktoru, obzvlášť v mono režimu.
Na řadu přichází stereo režim. Škoda, že spárování druhého reproduktoru není jednodušší a vyžaduje „dva kliky navíc“. (bylo by fajn, pokud by stačilo v aplikaci potvrdit druhý Muo reproduktor.) Jakmile se ale pár spojil, pouštíme oblíbenou skladbu Maria Mena – Just Hold Me. Tady nelze nic vytknout – skvěle nahraná skladba KEFu skutečně sedí. Přitvrzujeme s Marilyn Manson – Sweet Dreams a okamžitě je patrný efekt stereofonie: z levého reproduktoru kytara, z pravého Mansonův hlas. Působivé, co dokáže tak malý reproduktor. Stereo se jeví jako výborný bonus, nicméně reálně půjde o upgrade, který si pořídíte až po delší spokojenosti s jedním kusem – přece jen získáte lepší zvuk při zachování mobility.
Fotogalerie #2
Výdrž baterie
Výrobce uvádí až 24 hodin podle způsobu používání. Nemůžeme říct přesnou úroveň hlasitosti, ale při cca 50 % hlasitosti se za dobu testu odečetlo 25 % baterie. Pokud hledáte Muo jako společníka na 8hodinovou pracovní dobu, nemusíte mít obavy.
Aplikace
Reproduktor lze ovládat skrze aplikaci po propojení přes Bluetooth. Aplikace nese název KEF Connect a přes ni lze ovládat celou řadu reproduktorů od KEF, včetně modelů LSX, L50WII a dalších. V aplikaci můžete reproduktor ovládat, tedy měnit hlasitost, měnit vstup (Bluetooth či USB-C) či přepínat mezi přednastavenými režimy ekvalizéru, viz. Screenshot z aplikace. Rovněž lze reproduktor skrze aplikaci aktualizovat. V tomto případě je škoda, že reproduktor nedisponuje Wi-Fi streamováním či lehkou kalibrací podle prostoru.
Fotogalerie #3
Resumé
Přenosné Bluetooth reproduktory už dávno nejsou jen „chrastítka“ pro obtěžování okolí v parcích či na chatách. Mohou být kvalitním a estetickým doplňkem moderní i tradiční domácnosti nebo pracovního prostoru pro náročnější uživatele. Za nás – velká spokojenost a doporučení.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách výrobce