Omylem jste smazali důležitý e-mail? Tento jednoduchý trik ho vrátí zpět!

V rychlosti procházíte složku se spamem a jen klikáte na klávesu Delete mail po mailu. Často se vám stane, že kliknete na Delete dřív, než si vůbec uvědomíte, že mail, který jste právě smazali, ve skutečnosti nebyl spam, ale něco důležitého. Totéž se vám může stát také ve složce Koš. Jakmile to uděláte, tak jste skončili a k mailu, jenž je smazaný z Koše nebo ze složky Spam, se běžně nemáte šanci dostat. Existuje však jeden jednoduchý trik, díky kterému právě smazaný mail vrátíte zpět do složky.
Pokud se vám stane, že smažete omylem ze složky SPAM nebo Koš mail, stačí stisknout kombinaci Command + Z a mail se vrátí zpět. Dokonce můžete tuto kombinaci zmáčknout víckrát a vrátí se vám víc mailů. Pokud se vám tedy příště stane, že smažete omylem nějaký mail ze složek, odkud už zdánlivě není návratu, stačí stisknout Command + Z a máte jej zpět. Ve Windows pak tato zkratka funguje jako Ctrl + Z, a to ve většině masově používaných mailových klientů. Důležité je, že nesmíte složku opustit – klávesovou zkratku musíte stisknout poté, co mail smažete, respektive do doby, než z dané složky odejdete. Pokud složku opustíte a vrátíte se zpět, již není možné mail obnovit.