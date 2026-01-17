Jak změřit velikost prstenu na smartphone – přesně, online a zdarma

Pokud chcete své drahé koupit prsten, máte jen dvě možnosti, jak trefit správnou velikost – buď jí to zkrátka řeknete a vezmete ji do obchodu, nebo v momentě, kdy si sundá prsten, který normálně nosí, jej vezmete a přiložíte na displej svého smartphonu. Stačí na něm otevřít stránku ringsizertoolonline.com, na které vidíte kroužek simulující velikost prstenu, jenž můžete jednoduše zvětšit tak, aby byl stejně velký.
Můžete si samozřejmě přepnout region, ve kterém budete prsten kupovat, podle čehož vidíte jeho velikost v metrice, která se v daném regionu používá. Pak už jen stačí udělat si screenshot nebo si zapamatovat číslo, které odpovídá velikosti prstenu, jenž vaše paní nosí. Následně stačí říct prodejci velikost a nebudete mít sebemenší problém. Jen pamatujte na to, že na každém prstu se nosí jiná velikost prstenu, a tak měřte prsten, který nosí na prstu, na který chcete kupovat nový prsten.