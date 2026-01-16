Unikly základní technické specifikace iPhone Fold! Toto má nabídnout první ohebný iPhone

V současnosti tak trochu stojaté vody mobilního světa se letos na podzim dost možná solidně rozčeří. Je totiž čím dál tím pravděpodobnější, že se Apple v tomto období rozhodne odhalit svůj první ohebný iPhone, o jehož vývoji a potažmo příchodu se spekuluje již řadu let. Očekávání jsou tedy opravdu vysoká a jak se zdá, Apple by je mohl v mnoha ohledech naplnit. Spolehlivý analytik Jeff Pu totiž před pár hodinami přišel se základními technickými specifikacemi, které alespoň na papíře nevypadají vůbec špatně.
Zdroje tohoto spolehlivého analytika jednak potvrzují „knižní konstrukci“ á la Samsung Galaxy Z Fold a jednak i dříve předpovídané úhlopříčky 7,8“ při otevřeném stavu a 5,3“ při zavřeném stavu (tedy u vnějšího displeje). Telefon by měl být podle analytika poháněn čipem A20 Pro, který bude kromě skládačky tepat i v iPhone 18 Pro a který by snad měl být konečně 2nm, takže jednak velmi výkonný, ale i úsporný. Čip pak bude doplněn o 12 GB operační paměti, což je hodnota, kterou se pyšní Pro řada již dnes.
Fotogalerie
Co se pak týče fotovýbavy, telefon dostane dvě selfie kamery, přičemž jedna bude uvnitř, druhá pak vně (tedy na venkovním displeji). V obou případech má být k dispozici 18MPx foťák, který bude pravděpodobně kvalitativně srovnatelný s tím z iPhone 17 (Pro). To ale ve výsledku potěší – kvalita selfie kamery u nejnovější generace iPhonů je totiž fantastická. Hlavní, tedy zadní, fotoaparát má pak disponovat 48MPx širokoúhlým objektivem a 48MPx ultraširokoúhlým objektivem. Na teleobjektiv tedy můžeme zapomenout, což se však dalo vzhledem k tomu, kolik místa jeho hardware v iPhone 17 Pro (Max) zabírá, očekávat.
Pokud vás pak zajímá zabezpečení, iPhone Fold má spoléhat na Touch ID, které bude dle všeho integrováno do Power Buttonu na některém z boků zařízení. Jednat se tedy bude o stejné řešení, které Apple využívá třeba u iPadů vyjma řady Pro. Je nicméně celkem úsměvné, že když v roce 2017 představil světu Face ID, skoro tehdy až zpochybňoval bezpečnost Touch ID – respektive o ní mluvil jakožto o podstatně nižší než tomu je u Face ID. Nebylo by proto divu, kdyby bylo Touch ID u iPhone Fold nějak vylepšené, aby bylo například citlivější a tedy i bezpečnější.
Fotogalerie #2
Žádným velkým překvapením nebude ani materiál, ze kterého bude telefon vyroben. Protože u něj jde Applu hlavně o nízkou hmotnost v kombinaci s maximální možnou odolností nebo chcete-li pevností, má se u iPhone Fold spolehnout na kombinaci titanu a hliníku. A vzhledem k tomu, že v loňském roce ukázal vlastní čip pro bezdrátovou komunikaci spolu s vlastním 5G modemem, nejspíš vás nepřekvapí, že nové generace těchto čipů v čele s 5G modemem C2 se objeví i zde.
Z výčtu technických specifikací se tedy novinka jeví opravdu hezky a nám tak nezbývá než doufat, že kombinace těchto specifikací bude v reálu fungovat skutečně perfektně a Apple přesvědčí svět o tom, že pořídit si ohebný telefon namísto klasického „pevného“ má rozhodně smysl. Úkol to sice nebude jednoduchý, nikoliv však nemožný.