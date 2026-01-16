Proč Apple potřebuje Google? Dohoda o AI má být jen dočasná!

Apple překvapil před pár dny svět svým nečekaným spojením s Googlem na poli AI. Konkrétně chce kalifornský gigant využít Google Gemini, potažmo pak AI jazykové modely k tomu, aby poháněly novou generaci jeho asistentky Siri. Jak se však zdá, tento plán se jednak nerodil úplně snadno a jednak je do značné míry provizorní. Tvrdí to alespoň zdroje uznávaného analytika Ming-Chi Kua.
Právě Kuo přišel před pár hodinami s velmi zajímavým pohledem do zákulisí Applu a jeho spojení s Googlem v oblasti umělé inteligence. Konkrétně podle něj nejde o žádnou dlouhodobou strategii, ale spíš o dočasné řešení, které má Applu koupit čas v momentě, kdy se kolem AI začíná lámat chleba. Apple se podle Kua dostal pod poměrně silný krátkodobý tlak. Na jedné straně má za sebou velké oznámení Apple Intelligence a výrazně chytřejší Siri, na druhé straně ale realita zatím za sliby trochu zaostává. A právě blížící se WWDC, kde se očekává další prezentace AI schopností, je jedním z hlavních důvodů, proč Apple sáhl po spolupráci s Googlem. Potřebuje totiž ukázat něco přesvědčivého, jinak by mohla očekávání veřejnosti i investorů narazit na nepříjemnou zeď.
Druhým problémem je podle Kua tempo, jakým se vyvíjí cloudová umělá inteligence. Modely běžící na serverech se zlepšují tak rychle, že to výrazně posouvá laťku toho, co uživatelé považují za konkurenceschopného asistenta nebo systémovou AI. V tomto kontextu by ani plně dokončená Apple Intelligence v podobě, v jaké byla původně představena, nemusela působit dostatečně přesvědčivě a to hlavně bez přístupu k opravdu velkým a výkonným modelům, které Apple zatím ve vlastních rukou nemá.
Kuo tak naznačuje, že dohoda s Googlem je spíš náplastí než změnou kurzu. Apple si tím ulevuje od okamžitého tlaku a získává prostor, aby mohl dál v klidu pracovat na vlastních technologiích. Zároveň dodává, že on device AI (tedy AI běžící přímo v zařízení a nikoliv mimo něj) zatím pravděpodobně nebude hlavním tahákem, který by v nejbližších letech výrazně rozhýbal prodeje hardwaru. Smyslem spolupráce je spíš řízení očekávání a udržení kroku s tím, kam se celý obor žene.
Z dlouhodobého pohledu je ale podle Kua situace úplně jiná. Umělá inteligence má postupně hrát zásadní roli v odlišení hardwaru, návrhu operačních systémů i celkovém uživatelském zážitku. A v takové chvíli bude vlastnictví klíčových AI technologií naprosto zásadní. Právě proto Apple nechce zůstat závislý na cizích řešeních déle, než je nezbytně nutné.
Kuo zároveň tvrdí, že Apple se chystá ve druhé polovině roku 2026 zahájit masovou výrobu vlastních serverových čipů zaměřených právě na AI. Na ně by měly v roce 2027 navázat datová centra provozovaná přímo Applem. Tento časový plán podle něj naznačuje, že firma očekává výraznější nárůst poptávky po on device a hybridních AI úlohách právě od roku 2027, kdy už bude mít mnohem větší kontrolu nad serverovým výkonem i celou infrastrukturou.
Celé to tak zapadá do typického jablečného scénáře. Krátkodobě si Apple pomůže partnerstvím, aby nezůstal pozadu, ale dlouhodobě míří k plné kontrole nad klíčovou technologií. A pokud Kuo odhaduje správně, v oblasti umělé inteligence se ty nejzajímavější věci u Applu teprve začnou dít.