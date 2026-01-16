Na mobily míří nový díl legendární hry Subway Surfers! Podívejte se na screenshoty

Subway Surfers patří k mobilním hrám, které zná prakticky každý, kdo kdy na iPhonu alespoň trochu zabrousil do App Storu. A teď se zdá, že po letech nekonečného běhání po kolejích přichází skutečně velká změna. Vývojáři ze studia SYBO totiž oficiálně oznámili pokračování s názvem Subway Surfers City, které dorazí na iOS už příští měsíc. Konkrétně si nové Subway Surfers City budete moci stáhnout ve čtvrtek 26. února přímo z App Storu. A pokud patříte mezi fanoušky originálu, hru už teď najdete v App Storu k předuložení, takže se vám po vydání automaticky stáhne do iPhonu.
Původní Subway Surfers je z pohledu mobilního gamingu doslova fenomén. Podle samotného SYBO jde o nejstahovanější mobilní hru všech dob, která má na kontě přes 4,5 miliardy stažení. Každý měsíc ji navíc aktivně hraje zhruba 100 až 150 milionů hráčů po celém světě, což jsou čísla, ke kterým se většina mobilních titulů ani nepřiblíží.
Subway Surfers City ale nemá být jen kosmetickou obměnou nebo lehkým faceliftem. Vývojáři slibují zcela nové herní mechaniky, které mají běhání po městě zase o kus oživit. Během runů se například objeví nový stomp pohyb, díky kterému půjde odhalovat skryté výhody, nebo pružný žvýkačkový štít, který výrazně posune možnosti skákání. A to zdaleka není všechno.
Poprvé v historii série navíc hra nabídne hned tři plnohodnotné herní režimy. Klasický Endless mód zůstává a nabídne přesně to, co hráči milují – tedy ychlé tempo, honbu za co nejvyšším skóre a objevování nových cest, klidně i při tisícím běhu. Novinkou je režim City Tour, který však už není nekonečný. Hráči v něm postupují jednotlivými úrovněmi, plní konkrétní cíle, prozkoumávají městské čtvrti a hledají skryté hvězdy. Třetí režim Events pak přinese časově omezené běhy a výzvy, které mají prověřit i ty nejzkušenější hráče.
Pokud si chcete před vydáním pokračování připomenout, proč Subway Surfers kdysi chytly miliony lidí po celém světě, originální hra je stále dostupná v App Storu. Vedle toho existuje také verze Subway Surfers+, kterou si zahrají předplatitelé Apple Arcade nebo balíčku Apple One. Apple mimochodem jen den před oznámením Subway Surfers City potvrdil, že Arcade brzy rozšíří nabídku o další velké jméno, konkrétně PC hit Civilization VII.
Zdá se tak, že únor bude pro mobilní hráče na iOS poměrně zajímavý. A Subway Surfers City má slušnou šanci připomenout, proč tahle série dokázala z obyčejného nekonečného běhu udělat jeden z největších herních fenoménů mobilní éry.