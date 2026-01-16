Do Apple Arcade již brzy dorazí fantastická hra Civilization VII a nejen to!

Vybudujte to největší impérium, jaké svět kdy poznal. Již 5. února se nabídka Apple Arcade rozroste o cenami ověnčenou sérii strategických her od legendárního vývojáře Sida Meiera, konkrétně o titul Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition. Hráči si nyní mohou tento AAA herní zážitek dříve dostupný jen na PC užít i na cestách, konkrétně na iPhonu, iPadu a Macu. Jedná se o přelomový okamžik v historii této kultovní série, ve které hráči rozšiřují svou říši, postupně procházejí jednotlivými érami lidské historie a činí strategická rozhodnutí, kterými utvářejí jedinečný kulturní odkaz své civilizace. Ať už se hráči rozhodnou následovat již vyšlapané cesty, nebo budovat civilizaci k obrazu svému, vždy budou moct zanechat odkaz, který bude rezonovat napříč stoletími. Civilization VII je další z řady oblíbených počítačových her, které v poslední době dorazily na Apple Arcade, včetně titulů PowerWash Simulatora Cult of the Lamb Arcade Edition.
Fotogalerie
Již 5. února se nabídka Apple Arcade rozroste o tři nové tituly, které doplní již tak nabitý katalog populárních her bez reklam a nákupů v aplikaci. Vraťte se zpět v čase do zlaté éry arkádových heren s titulem Retrocade, vkročte do kouzelného světa hudby a snů ve hře Felicity’s Door nebo proměňte barevný chaos v pořádek v titulu I Love Hue Too+.
Vkročte do neonové záře osmdesátých let a zažijte vzrušení z klasické arkádové herny jako nikdy předtím. Titul Retrocade sdružuje oblíbené hry ze starých arkádových heren na jednom místě – bez nutnosti platit mincemi. Hráči se mohou ponořit do skutečné arkádové herny prostřednictvím svého Apple Vision Pro a vyzkoušet hry jako Asteroids, Bubble Bobble, Centipede, Galaga a další, přesně tak, jak se hrály v době svého původního vydání. Hry v rámci kolekce Retrocade jsou hratelné také na iPhonu a iPadu.
Felicity’s Door je zbrusu nová rytmická hra, která hráče vezme na cestu kouzelným světem snů Toma a Felicity. Hráči se přidají ke dvojčatům a jejich milému medvídkovi Mi-chanovi a společně se vydají do hlubin vesmíru, na pobřežní útesy a do rozlehlých cyberpunkových měst. A oblíbený titul z App Storu, I Love Hue Too+, vezme hráče na psychedelickou cestu plnou logických hlavolamů, barev, světel a tvarů, na které budou skládat mozaiky z barevných dlaždic do dokonale uspořádaných spekter.
Kromě nových titulů se hráči mohou ponořit také do svých oblíbených her obohacených o pravidelné aktualizace a exkluzivní spolupráce. Již 22. ledna se vrátí medvídek Paddington s další exkluzivní časově omezenou akcí ve hře Crayola Create and Play+. Hráči stráví speciální zasněžený den s Paddingtonem a užijí si řadu zimních aktivit a her, jako je stavění sněhuláka, kreativní pečení dortů, příjemné malování a mnoho dalších.
Fotogalerie #2
Více informací o nových hrách a aktualizacích najdou hráči v obchodě App Store nebo v aplikaci Apple Games, která představuje nejlepší způsob, jak zažít Apple Arcade, okamžitě se vracet ke svým oblíbeným hrám, nacházet nové zajímavé tituly a užívat si ještě více zábavy s přáteli.