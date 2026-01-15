Vyzkoušejte tento nový trend sociálních sítí! Nabíječka k Apple Watch vám zajistí dokonalou manikúru

Sociálními sítěmi koluje v posledních hodinách nový trend, který souvisí do značné míry s Applem. Souvislost je však tentokrát spíš úsměvná, jelikož se netočí ani tak kolem funkcí jeho produktů, jako spíš kolem využití magnetického nabíjecího puku pro Apple Watch k manikúře. Právě tento doplněk si totiž vzaly do parády milovnice manikúry a udělaly z ní nečekaný nástroj pro práci s magnetickými laky na nehty, známými také jako cat eye laky. Pokud trendy v lakování nehtů nesledujete, což si troufnu říct, že většina čtenářů asi ne, vězte, že právě magnetické laky teď zažívají malý comeback.
Zajímavé a svým způsobem vtipné na cement trendu je to, že samotná technologie žádnou novinkou není. Magnetické laky se objevovaly už před lety, nejdřív v prémiovějších značkách, později i v běžných drogeriích. Co je ale nové, jsou způsoby, jak s nimi lidé pracují. V zásadě platí, že cokoliv, co vytváří lokální magnetické pole, se dá použít k tvarování efektu v laku. A právě na tenhle seznam si teď díky sociálním sítím dostala i nabíječka k Apple Watch.
Na Redditu se o to postarala uživatelka vystupující pod přezdívkou peninkling, která se pochlubila manikúrou vytvořenou právě pomocí nabíječky pro Apple Watch. Princip je přitom překvapivě jednoduchý. Stačí přiložit prst na nabíječku, nanést magnetický lak a zhruba minutu počkat, než se efekt „uzamkne“. Výsledek přitom stojí za to. Jak můžete sami vidět na snímku níže, přechod mezi modrou a černou působí elegantně a hlavně jinak, než na co jsme u běžných cat eye efektů zvyklí.
Podobný postup ukázala i uživatelka Instagramu Sarah Kendall, která celý proces natočila od začátku do konce. A pokud byste chtěli přesně napodobit vzhled, který sdílela peninkling, budete potřebovat laky značky Mooncat. Konkrétně podklad Getting Even a následně dvě vrstvy odstínu Bloodbender.
Pro ty, kteří teď možná trochu tápou, co vlastně magnetický lak je, jde o lak obsahující drobné feromagnetické kovové částice. Dokud je lak mokrý, lze pomocí magnetu tyto částice přesouvat a vytvářet nejrůznější vzory. Jakmile pak lak zaschne, efekt zůstává napevno. A jak se ukazuje, Apple Watch nabíječka není jedinou cestou. Jeden z uživatelů Redditu upozorňuje, že podobného výsledku lze dosáhnout i s MagSafe příslušenstvím. Pokud jste tedy fanoušky manikúry, určitě stoji tato novinka za vyzkoušení.