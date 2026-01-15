Praha chystá novou aplikaci pro MHD! Má nahradit PID Lítačku a změnit způsob cestování po městě

Praha se chystá na poměrně zásadní změnu v tom, jak budou cestující používat aplikaci pro Pražskou integrovanou dopravu. Městská firma Operátor ICT totiž připravuje zcela novou aplikaci, která má v budoucnu zcela nahradit současnou PID Lítačku, jež je s námi od roku 2018. Důvod je přitom poměrně jednoduchý. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka už stávající řešení naráží na své technické limity zejména kvůli postupnému rozšiřování funkcí a nárokům, které na něj město i cestující kladou.
Nová aplikace má podle dostupných informací kompletně vzniknout pod taktovkou městské společnosti OICT, která si na vývoj najme potřebné odborníky, ale celý projekt si pohlídá interně. Cílem je dokončit aplikaci do konce letošního roku tak, aby mohla být spuštěna od 1. ledna 2027, případně ještě o něco dříve v pilotním režimu. Na vývoji Praha úzce spolupracuje se Středočeským krajem, přičemž strany se shodují na tom, že po dokončení by OICT novou aplikaci nabídla i dalším zájemcům z celé republiky. To by mohlo pomoct s alespoň částečným sjednocením odbavovacích systémů, které jsou v Česku dlouhodobě roztříštěné a pro běžné cestující často zbytečně nepřehledné.
Jedním z výraznějších prvků nové aplikace má být větší zapojení takzvané poptávkové dopravy. Ta funguje jinak než klasické linky, protože spoj vyjede pouze v případě, že se o něj někdo skutečně přihlásí. Smyslem je omezit situace, kdy autobusy jezdí prázdné a vozí spíš vzduch než cestující. Tento koncept se už testuje například v okolí Českého Brodu a do budoucna by mohl dávat smysl i v okrajových částech Prahy. Další oblastí, kterou chce město řešit, je samotný tarifní systém. Ten je nejen v rámci PID, ale i v celém Česku často složitý a pro mnoho lidí nečitelný. Jednou z vizí je funkce, která by v aplikaci sledovala skutečnou trasu cestujícího a po jejím dokončení mu zpětně spočítala nejvýhodnější možnou jízdenku, aniž by se o to musel starat předem.
Do budoucna by pak Praha ráda úplně opustila papírové jízdenky. Ty jsou podle vedení města nejen přežitkem, ale také připomínkou dřívějších problémů s dodavateli a nevýhodnými smlouvami, ze kterých se město obtížně dostávalo. Nová aplikace by tak neměla být jen náhradou za PID Lítačku, ale spíš krokem k jednodušší, modernější a srozumitelnější dopravě pro každodenní cestování po Praze i okolí.