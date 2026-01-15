iPhone 17e se blíží! Toto jeho displejové omezení vás ale určitě naštve

Již řadu měsíců je takřka veřejným tajemstvím, že si Apple na letošní jaro připravuje novou generaci „éčkového“ iPhone. Ta sice podle řady úniků vypadá technicky zajímavěji než předešlá generace, ne vše však bude jablíčkářům po chuti. Radost totiž hned na začátku brzdí jedna poměrně podstatná věc. Konkrétně by displej měl zůstat u 60Hz obnovovací frekvence.
Zatímco hlavní řada iPhonů 17 už má ProMotion s až 120Hz obnovovací frekvencí napříč celým portfoliem, iPhone 17e si má zachovat 6,1“ OLED panel s klasickými 60 Hz. Důvodem pak má být údajně snaha Applu udržet výrobní cenu tohoto modelu co možná nejníž, jelikož 60Hz panely jsou logicky levnější než ty podporující 120Hz. Za plynulejší scrollování a celkově „živější“ obraz si tak budou muset zájemci muset připlatit skrze koupi minimálně základního iPhone 17.
Pozitivní zprávou tak zůstává alespoň to, že se u iPhonu 17e stále počítá s nasazením Dynamic Island, Současný iPhone 16e totiž stále používá výřez ve stylu iPhonů 13 a 14, což je dané tím, že vychází z designu iPhonu 14 z roku 2022. Pokud se ale potvrdí, že iPhone 17e bude konstrukčně blíž iPhonu 15, dostane nejen Dynamic Island, ale také o něco zaoblenější rám a celkově modernější vzhled. Z uživatelského pohledu je to posun správným směrem, protože Dynamic Island dnes slouží nejen jako skrýš pro senzory, ale i jako praktický prvek pro navigaci, přehrávání hudby nebo živé aktivity.
Fotogalerie
Změny se mají odehrát i pod kapotou. Leaker znovu zopakoval, že iPhone 17e dostane čip A19, který nahradí A18 z aktuální generace. Ten je vyráběný třetí generací 3nm procesu TSMC označovanou jako N3P a v čistém výkonu CPU má nabídnout zhruba o 5 až 10 procent víc. Jiný zdroj ale tvrdí, že Apple může sáhnout po lehce podtaktované verzi A19, aby si zachoval odstup od dražších modelů. V takovém případě by se výkonem blížil spíš čipu A17 Pro, i když Neural Engine má být opět o kus dál.
Zajímavě zní i spekulace kolem MagSafe. Podle zákulisních informací by se totiž iPhone 17e mohl konečně dočkat magnetů v zádech, takže by šel používat s MagSafe nabíječkami a příslušenstvím, což je něco, co iPhonu 16e citelně chybí. Na druhou stranu se ale už nyní mluví i o úsporách jinde a to nikoliv jen v souvislosti, ale například i v souvislosti s C1 nebo C1X či absencí nového bezdrátového čipu N1, což naznačují úniky z interního kódu Applu.
Jinak se ale žádné velké překvapení nekoná. Očekává se zachování 12Mpx předního fotoaparátu, Face ID i 48Mpx hlavního snímače na zadní straně. iPhone 17e by se mohl představit už v únoru, podobně jako loni iPhone 16e, případně o něco později na jaře. Startovací cena kolem 16 990 Kč by se podle všeho měnit neměla. Pokud se všechny tyto informace potvrdí, iPhone 17e bude typickým kompromisem Applu, u kterého je velká otázka, jak na tom prodejně bude.
