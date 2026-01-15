Epic rozdává 2 fantastické hry pro PC zcela zdarma! Musíte si ale pospíšit

Nevíte, co dělat o nadcházejícím víkendu? Pak pro vás máme tip na plán, který bude dost možná podle vašeho gusta. Epic Games Store totiž pokračuje ve svém pravidelném rozdávání her, přičemž tento týden jsou k dispozici rovnou dva kousky, které si zaslouží pozornost. Řeče je konkrétně o Styx: Master of Shadows a jeho pokračování Styx: Shards of Darkness, přičemž v prvním případě jde dokonce rovnou o Deluxe edici.
Styx: Master of Shadows
Styx: Master of Shadows a jeho pokračování Styx: Shards of Darkness patří mezi ty hry, které si na první pohled nehrají na masovou záležitost, ale o to víc dokážou vtáhnout hráče, kteří mají rádi poctivý stealth. V hlavní roli stojí cynický goblin Styx, který si servítky rozhodně nebere a svými poznámkami často odlehčuje jinak poměrně temnou atmosféru. První díl staví hlavně na pomalém, opatrném postupu, skrývání ve stínech a trestání každé nepozornosti, což nemusí sednout každému, ale fanoušci stealthu si přijdou na své. Shards of Darkness pak tenhle základ bere a posouvá ho dál, přidává větší a otevřenější úrovně, víc možností, jak se s nepřáteli vypořádat, a celkově působí sebevědoměji.
Oba díly sází na vertikální level design, lezení po zdech a trámech a pocit, že jste neustále o krok před nepřítelem. Souboj zde není hlavní hvězdou večera a často je spíš poslední možností, když se něco pokazí. Silnou stránkou je práce s klony, alchymií a speciálními schopnostmi, které dávají hráči pocit, že má situaci pod kontrolou. Graficky hry nikdy nepatřily ke špičce své doby, ale stylizace a atmosféra to dokážou vynahradit. Druhý díl navíc působí uhlazeněji a technicky jistěji než jeho předchůdce. Pokud máte rádi stealth hry, které vás nutí přemýšlet, plánovat a trestají zbrklost, Styx by vám rozhodně neměl uniknout.
Styx: Shards of Darkness
Pokud vás hry ze série Styx zaujaly, můžete si je od nynějška až do příštího čtvrtka do 16:59 zdarma pro PC na Epic Games Store vyzvednout. Samozřejmě pak platí, že vám v knihovně zůstanou už napořád, tudíž je nemusíte hrát nyní, ale klidně si je „schovejte na horší časy“.
Styx: Master of Shadows lze zdarma stáhnout zde