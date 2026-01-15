Zavřít reklamu

Apple má problém s čipy. Může za to AI

Jiří Filip
Boom kolem umělé inteligence začíná Applu nepříjemně komplikovat život. Podle informací Nikkei Asia se firma potýká s nedostatkem klíčové součásti pro výrobu čipů, konkrétně speciální skelné tkaniny, bez které se moderní procesory prakticky neobejdou. A nejde o krátkodobý výpadek. Problém má přetrvávat minimálně do druhé poloviny roku 2027.

Právě Apple byl jednou z prvních firem, která tento materiál nasadila u čipů pro iPhony. Skelná tkanina totiž nabízí vysokou stabilitu a zvládá rychlý přenos dat, což je přesně to, co dnešní výkonné čipy potřebují. Jenže zatímco dřív šlo hlavně o mobily a počítače, dnes se o stejný materiál perou i firmy vyvíjející AI čipy. Nvidia, Google nebo Amazon tak vytvářejí tlak, který dodavatelský řetězec jednoduše nestíhá.

Situaci navíc komplikuje fakt, že ty nejpokročilejší varianty skelné tkaniny vyrábí v podstatě jen jedna japonská firma. Její kapacity jsou omezené a podle zdrojů nepomohlo ani to, že Apple a další technologičtí giganti poslali své lidi přímo do Japonska. Výrobu zkrátka nelze nafouknout ze dne na den. Apple proto hledá alternativy a snaží se rozjet spolupráci s dalšími výrobci, mimo jiné i v Číně. Jenže tady naráží na kvalitu. Výroba je extrémně náročná a sebemenší chyba může znamenat problém u celého čipu. A to je riziko, které si u drahých a výkonných procesorů nikdo nechce dovolit.

Krátkodobé řešení zatím na stole není a podobné potíže hlásí i další hráči včetně Qualcommu. Pokud se situace nezlepší, může se právě nedostatek této nenápadné komponenty stát jednou z brzd dalšího vývoje čipů. A ukazuje se tak, že AI boom nemá jen světlou stránku, ale začíná narážet i na velmi konkrétní výrobní limity.

