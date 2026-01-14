Tato bizarní aplikace válcuje App Store! Za úkol má zjistit jen to, zda žijete

Ačkoli název aplikace Are You Dead? zní morbidně, stala se nejstahovanější placenou aplikací v čínském App Store. Popularitu si získává především mezi mladými lidmi, kteří žijí sami ve velkých městech a hledají jednoduchý způsob, jak zvýšit svou osobní bezpečnost. Princip aplikace je velmi prostý. Uživatel musí jednou za dva dny provést kontrolní „check-in“ stisknutím výrazného tlačítka v aplikaci. Pokud tak neučiní, aplikace automaticky kontaktuje předem určenou osobu a upozorní ji, že se s uživatelem něco mohlo stát. Nejde tedy o sledování polohy nebo zdravotních dat, ale o základní potvrzení, že je člověk v pořádku.
Podle reportéra BBC Stephena McDonella byla aplikace spuštěna už v květnu loňského roku (zprvu však bez většího zájmu). Skutečný boom přišel až v posledních týdnech, kdy si ji začaly masově stahovat tisíce lidí žijících o samotě. To souvisí s širším společenským trendem, neboť se odhaduje, že do roku 2030 bude v Číně až 200 milionů jednočlenných domácností. Zajímavostí je i samotný název aplikace. V čínštině jde o slovní hříčku odkazující na populární rozvážkovou službu, což přispělo k její virální známosti. Mimo Čínu je aplikace dostupná pod názvem Demumu a daří se jí i v USA, kde se za cenu 0,99 dolaru dostala mezi nejprodávanější placené aplikace.