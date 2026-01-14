Slovenský iStores spouští výkupní bonus až do 50 € na iPady a Apple Watch

Komerční sdělení: Přechod na nové Apple Watch nebo iPad může být teď o něco příjemnější než obvykle. iStores, největší Apple Premium Partner na Slovensku, totiž rozjel výkupní bonus až 50 €, který zákazníci získají při odevzdání staršího zařízení a pořízení nového iPadu nebo Apple Watch. V praxi to znamená jediné – nižší cenu nového zařízení a výrazně jednodušší cestu k modernějšímu modelu.
Celý proces je přitom maximálně přímočarý. Starší zařízení stačí donést na kteroukoliv prodejnu iStores, případně vše vyřídit online s bezplatným svozem kurýrem. Žádné zbytečné papírování, žádné složitosti. Odevzdáte staré, odcházíte s novým a rozdíl v ceně vás potěší.
Výše bonusu se odvíjí od toho, po jakém zařízení sáhnete. Nejvyšší, tedy 50 €, získáte při nákupu iPadu Pro nebo Apple Watch Ultra. U ostatních modelů iPadů, tedy klasického iPadu, iPadu Air a iPadu mini, stejně jako u všech ostatních Apple Watch kromě verze Ultra, počítejte s bonusem 25 €.
Velkou výhodou výkupního programu iStores je jeho šíře. Na výkup lze přinést nejen starší iPhony, iPady nebo Apple Watch, ale také notebooky a další zařízení. Jedinou podmínkou je minimální výkupní hodnota 50 €, aby bylo možné bonus uplatnit. Orientační cenu si přitom můžete během pár minut spočítat v online kalkulačce na webu vykup.istores.sk a rovnou si vybrat, zda chcete vše řešit na prodejně, nebo z pohodlí domova přes kurýra.
Příjemným bonusem je i to, že nabídka platí také pro SMB zákazníky, kteří nakupují za koncové ceny. Upgrade zařízení se tak vyplatí nejen běžným uživatelům, ale i menším firmám a podnikatelům, kteří chtějí mít techniku v kondici bez zbytečných nákladů.
A tím to nekončí. Vedle iPadů a Apple Watch pokračuje také výkupní bonus až 100 € na počítače Mac, takže přechod na nový MacBook nebo iMac může vyjít výrazně levněji. Navíc jsou vybrané modely Apple Watch dostupné za akční ceny, což z aktuální nabídky dělá ideální moment na celkový technologický upgrade.
iStores tak znovu potvrzuje, že chce mít celý proces co nejjednodušší. Vše vyřídíte na jednom místě, s odborným poradenstvím, možností splátek a bez zbytečných komplikací. Ať už zamíříte na některou z prodejen po celém Slovensku, nebo vše vyřešíte online, cesta k novému Apple zařízení je teď o kus příjemnější.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.