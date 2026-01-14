Sledování této nové Apple reklamy na iPhone 17 (Pro) vás bude bolet. Ale prý nemusí

Bolelo vás někdy sledování reklamy? Nás ano a to konkrétně před pár hodinami. To totiž Apple vypustil svůj nový spot propagující iPhone 17 spolu s jeho benefity oproti předešlým generacím. V nové reklamě s obligátním názvem „Slide“ konkrétně kalifornský gigant vyzdvihuje zvýšenou odolnost displeje proti škrábancům díky použití nové generace Ceramic Shield ochrany. Výsledkem je zásadní snížení náchylnosti na škrábance, což se Apple rozhodl demonstrovat jednoduše tak, že nechal iPhone 17 Pro poslat po stole displejem dolů. A telefon se nejenže pořádně projede, ale je slyšet, jak jeho displej přejíždí po nečistotách na stole, což samo o sobě uchu vůbec neladí. Nicméně už samotný „slide“ je pro oko technologického fanouška, který nenávidí škrábance na displeji, opravdu bolavá podívaná. Ostatně, posuďte sami.