Email od Seznam.cz se dočkal skvělého vylepšení! Nově usnadňuje orientaci v online nákupech skrze přehled objednávek

E-mailová schránka od Seznam.cz dostává novinku, která potěší každého, kdo pravidelně nakupuje na internetu a pak se marně snaží v doručené poště dohledat, kde zrovna jeho objednávka je. Nově totiž schránka nabízí přehled objednávek, který dává všechny důležité informace o nákupech na jedno místo a výrazně zjednodušuje orientaci v záplavě potvrzení, faktur a notifikací od dopravců.
Smysl je jednoduchý a v praxi velmi funkční. Místo toho, abyste lovili v e-mailech, kdy byl balík odeslán, předán kurýrovi nebo připraven k vyzvednutí, vidíte stav objednávky přehledně pohromadě. Funkce se v posledních týdnech testovala v rámci Email Lab a nyní je dostupná všem uživatelům e-mailu od Seznam.cz.
Základ celého řešení stojí na datech, která k transakčním e-mailům připojují samotné e-shopy. Díky nim se u objednávky zobrazí nejen její aktuální stav, ale třeba i logo obchodu, takže je na první pohled jasné, odkud zásilka pochází. Jak vysvětluje produktová manažerka služby Štěpánka Lebedová, cílem bylo zkrotit chaos, který v e-mailové schránce při online nákupech běžně vzniká, a vytěžit z informací, které už v e-mailech dávno jsou, jen nejsou snadno čitelné.
V tuto chvíli posílá potřebná strukturovaná data zhruba 1 200 obchodů, což ještě donedávna pokrývalo jen menší část všech objednávek. Aby měl přehled skutečně smysl pro většinu uživatelů, bylo potřeba jít dál. Seznam.cz proto sáhl po technologii, kterou už roky úspěšně používá jinde, konkrétně po tematickém klasifikátoru z antispamového systému.
Ten dokáže rozpoznat e-maily týkající se objednávek a z jejich hlaviček vytěžit základní informace, jako je název obchodu nebo stav objednávky. Klíčové je, aby předmět zprávy obsahoval číslo objednávky a jasnou informaci o tom, co se s ní právě děje. Díky tomu se dnes daří v přehledu zobrazit přibližně 77 procent všech objednávek, které uživatelé uskuteční, a toto číslo má dál růst.
Do budoucna Seznam.cz počítá i s tím, že poroste podíl objednávek, které budou zpracovány přímo pomocí strukturovaných dat. Ta totiž nejsou výhodná jen pro uživatele, ale i pro samotné obchody. Umožňují zobrazit více detailů přímo v e-mailu, nabídnout přímý proklik do e-shopu nebo přesnější informace o dopravě.
Současná podoba přehledu objednávek přitom není konečná. Jde o první krok, na který mají navazovat další úpravy a zpřesnění. Cílem je, aby se z e-mailové schránky stal nástroj, který vám online nákupy nejen oznamuje, ale skutečně pomáhá je mít pod kontrolou.