Dochází Applu nápady? Loni si zaregistroval nejméně patentů za poslední roky!

Apple si dlouhá léta držel pověst firmy, která chrlí patenty téměř na běžícím pásu. Rok 2025 ale tuto skutečnost poměrně zásadně změnil. Tedy, svým způsobem. Podle čerstvých dat společnosti IFI CLAIMS Patent Services si totiž Apple loni zaregistroval podstatně méně patentů než v předešlých letech, a v žebříčku největších držitelů se dokonce propadl o dvě příčky.
Konkrétně Apple v roce 2025 získal 2 722 patentů v USA, což je zhruba o 12 % méně než o rok dříve, kdy jich měl 3 082. Výsledkem je pád na šesté místo v celkovém pořadí. Zajímavé je pak to, že k poklesu dochází v době, kdy Apple masivně investuje do umělé inteligence, vlastních čipů a softwarových platforem. Data IFI nicméně naznačují, že nejde o problém jen Applu, ale i mnoha dalších firem. Celkový počet udělených patentů v USA v roce 2025 totiž mírně klesl a ještě výraznější propad je vidět u samotných patentových přihlášek, kterých bylo meziročně o 9 % méně. To je mimochodem nejnižší číslo od roku 2019.
Pokles je patrný hlavně v tradičně silných technologických oblastech, jako je zpracování digitálních dat nebo přenos informací, tedy přesně tam, kde se dříve patentovalo ve velkém. Do hry navíc vstupuje i přetížený americký patentový úřad. Jinými slovy, patenty se nejen podávají méně, ale také se pomaleji schvalují. Apple navíc není jediný technologický gigant, který v žebříčku oslabil. Google si také pohoršil, a dokonce ani Nvidia, která je dnes synonymem AI boomu, nezískala dost patentů na to, aby se vůbec dostala do Top 50. To jen potvrzuje, že patentová aktivita se momentálně přesouvá jinam, než bychom možná čekali.
Na opačné straně spektra stojí Samsung, který si už čtvrtý rok po sobě udržel první místo s více než sedmi tisíci patenty, nebo TSMC a Qualcomm, které obsadily druhou a třetí příčku. Zajímavý posun pak zaznamenaly i firmy jako Dell nebo Toyota, které těžily hlavně z vývoje v oblasti infrastruktury, baterií a automobilových technologií.