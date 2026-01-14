Apple novinky válí! Téměř každý pátý Mac hráč na Steamu používá model s M4

Podle reálných uživatelských dat společnosti Valve dnes téměř každý pátý hráč na Macu používající platformu Steam hraje na stroji poháněném čipem Apple M4. Vyplývá to z pravidelného měsíčního hardwarového a softwarového průzkumu Steamu za prosinec 2025, který dlouhodobě patří k nejpřesnějším přehledům skutečně používaného hardwaru mezi hráči.
Čip M4 se poprvé objevil v iPadu Pro v květnu 2024 a postupně se rozšířil téměř do celé nabídky počítačů Apple. Přestože byl mezitím v jednom konkrétním modelu nahrazen novějším M5, právě M4 se stal nejrozšířenějším Apple Silicon čipem mezi Mac hráči na Steamu. Konkrétně 19,60 % Maců, jejichž majitelé hrají hry ze Steamu, v prosinci 2025 běželo na čipu M4. Druhé místo obsadil dnes už pět let starý čip M1 z roku 2020 s podílem 18,06 %. Za nimi následují M2 (13,08 %) a M3 (7,31 %).
Zajímavé je, že M2 zůstává mezi hráči populárnější než M3, a to navzdory tomu, že M3 nabízí podporu hardwarově akcelerovaného ray tracingu a další grafická vylepšení. Zdá se, že v případě Mac hráčů stále hraje velkou roli dostupnost zařízení a poměr výkonu a ceny, nikoli jen samotné technické novinky. Statistiky zároveň ukazují, že výkonnější varianty Max a Ultra jsou mezi hráči výrazně méně rozšířené. Čipy Ultra, které se objevují v Macu Studio a Macu Pro, se v žebříčku vůbec neobjevují – což dává smysl, protože tyto stroje míří spíše na profesionály než na běžné hráče.
Nejnovější čip M5, představený v říjnu 2025, zatím používá jen něco málo přes 1 % Mac hráčů na Steamu. Přestože Apple slibuje až o 45 % vyšší grafický výkon oproti M4 a zhruba 2,5násobný výkon oproti M1, jeho nízký podíl je snadno vysvětlitelný: M5 je v tuto chvíli dostupný pouze ve 14″ MacBooku Pro. Oproti tomu M4 najdeme v celé řadě počítačů – od 24″ iMacu přes Mac mini až po MacBook Air a MacBook Pro, a to v různých paměťových a úložných konfiguracích. I to výrazně přispívá k jeho současné dominanci.
Prosincový průzkum Steamu také ukázal, že nejčastější konfigurací mezi Mac hráči je 16 GB operační paměti. Více než čtvrtina uživatelů zároveň používá operační systém macOS Tahoe, což naznačuje poměrně rychlou adopci novějších verzí systému i mezi hráči. Ačkoli se Applu zatím nepodařilo prosadit Mac jako masovou herní platformu, ti, kteří na něm hrají, zjevně považují čip M4 za velmi povedený upgrade. Jakmile se M5 rozšíří do celé nabídky Maců, lze očekávat, že se jeho zastoupení postupně promítne i do statistik Steamu.
Otázkou ale zůstává, jak rychle se tak stane. Je klidně možné, že řada hráčů zůstane u svých M4 strojů podobně, jako se to stalo u generací M2 a M3. Odpověď přinesou až další měsíční průzkumy Steamu v průběhu roku 2026.