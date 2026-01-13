Ledovka v ČR: Tato interaktivní mapa vám prozradí stav silnic i kde jsou zrovna sypače

Po dnešní noci bude zřejmě ledovka zajímat většinu obyvatel Česka. Naší zemi totiž sužuje na mnoha místech ledovka, která bude v některých místech dle meteorologické výstrahy extrémně silná, což jako již tradičně značně zkomplikuje dopravu na silnicích. Ne všechna místa totiž zvládnou silničáři zavčas upravit tak, aby byla pro řidiče bez jakýchkoliv problémů sjízdná a proto není rozhodně od věci si před vyražením na cestu udělat obrázek o tom, jak na tom silnice, po kterých máte v plánu jet, jsou. Ředitelství silnic a dálnic však naštěstí přišlo s novinkou, která tuto věc usnadní.
Sjízdnost silnic
Řeč je konkrétně o skvěle zpracované interaktivní mapě České republiky, ve které jsou v reálném čase znázorněny jak pohyby sypačů na silnicích, tak i to, kdy byla jaká silnice naposledy „projeta“ a tedy upravena tak, aby byla bez větších problémů sjízdná. Pokud vás tedy zajímá, zda jsou silnice, které budete v nadcházejících hodinách pro cestování potřebovat, určitě na interaktivní mapu mrkněte. Rozhodně totiž dokáže cestování usnadnit a navrch se jedná o opravdu hezkou tech vychytávku.