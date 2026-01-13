Chrome končí na Macích s tímto OS! Nepoužíváte jej ještě?

Pokud používáte na Macu stále macOS Monterey, následující řádky vás dost možná nepotěší. Google totiž oficiálně potvrdil, že Chrome 150 bude poslední verzí pro macOS 12. Jakmile dorazí Chrome 151 a novější, bez macOS 13 a vyšší už si je na Mac nenainstalujete.
V praxi to znamená, že Chrome 150 na Monterey sice poběží dál, ale začne zobrazovat upozornění a hlavně už nebude dostávat žádné další aktualizace. Nelze tedy očekávat žádné nové funkce, žádné bezpečnostní záplaty ani nic dalšího. Pro nové instalace Chromu pak bude macOS Monterey definitivní stopkou.
Fotogalerie
Přesné datum vydání Chrome 150 Google zatím neřekl, ale podle tempa vydávání nových verzí, kdy zhruba jedna velká aktualizace dorazí každé čtyři týdny, to vypadá na vydání kolem poloviny roku 2026. Jinými slovy, času ještě trochu je, ale konec podpory už je daný.
Pokud tedy chcete zůstat u Chromu a mít jistotu aktuálního a bezpečného prohlížeče, řešení je jediné a to sice aktualizovat macOS. Alternativou je pak přechod na jiný prohlížeč, například Firefox, který zatím macOS Monterey stále podporuje. Tak či tak ale platí, že Monterey se postupně dostává do fáze, kdy bude čím dál častěji narážet na podobná omezení.