Otec iPhonu Air pověsil práci u Applu na hřebík!

Apple přišel o jednoho ze svých viditelných designérů. Abidur Chowdhury, který se podílel na návrhu iPhonu Air, opustil společnost v listopadu 2025 a nově se stal šéfem designu v AI startupu Hawk. Informaci nyní upřesnil server Bloomberg, podle něhož jde o firmu založenou Brettem Adcockem, známým především díky robotické společnosti Figure AI. Hawk je zatím relativně nenápadný projekt, ale ambice mu rozhodně nechybí. Adcock jej údajně financuje ze svého, a to částkou okolo 100 milionů dolarů. Startup má fungovat paralelně s Figure AI, která se zaměřuje na vývoj univerzálního humanoidního robota. Zatímco Figure AI řeší především hardware, Hawk se má soustředit na vývoj pokročilých AI modelů.
Chowdhury v nové roli povede design, přestože konkrétní náplň jeho práce ani produkty, na nichž Hawk má pracovat, zatím nebyly zveřejněny. Firma má v současnosti zhruba 30 inženýrů, převážně z Mety a Googlu, a do první poloviny letošního roku chce tým rozšířit až na sto lidí. Zajímavostí je, že Chowdhuryho profil na LinkedInu jej stále uvádí jako zaměstnance Applu. Absolvent britské Loughborough University nastoupil do Applu v roce 2019 a postupně se podílel na významných projektech. U iPhonu Air se podílel na designu a také namluvil oficiální produktové video, což je u Applu poměrně výjimečné. Jeho odchod byl v některých médiích popisován jako událost, která „otřásla Applem“. Realita je však jiná. Apple má rozsáhlé designérské i AI týmy a dlouhodobě je restrukturalizuje. Odchod jednoho, byť talentovaného, designéra tak pro jablečnou společnost nepředstavuje zásadní problém.