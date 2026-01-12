Jedna z her pro první Macintoshe se vrací na současné Macy

Jedna z nejikoničtějších her rané éry počítačů Macintosh se po letech znovu hlásí o slovo. Dark Castle, plošinovka vydaná už v roce 1986 pro tehdejší kompaktní Macy, se dočká moderního znovuvydání. Společně se svým pokračováním Beyond Dark Castle vyjde v jednom balíčku pod názvem Return to Dark Castle – a zamíří nejen na současné Macy, ale také na PC a kapesní Steam Deck.
Za návratem této kultovní hry stojí nové vydavatelství Ludit Games, které založil Mark Pierce – animátor a jeden ze spoluautorů původního Dark Castle. Právě tato skutečnost dává projektu punc autentického návratu ke kořenům, nikoli jen chladného remasteru bez vztahu k originálu.
Od Prince Duncana k nové výzvě
Původní Dark Castle postavil hráče do role Prince Duncana, který se musel probojovat čtyřmi různými částmi hradu a svrhnout zlého Black Knighta. Cestou sbíral předměty, vyhýbal se pastem a čelil nekompromisní obtížnosti, která byla pro hry 80. let typická.
Return to Dark Castle na tuto tradici navazuje, ale zároveň ji rozšiřuje. Podle popisu hry se hráči „obují do bot nového hrdiny, který se vydává porazit Black Knighta a znovu odhalit tajemství hradu“. Tvůrci slibují klasickou výzvu, dávku slapstickového neštěstí a precizně navržené logické i plošinové pasáže, které odmění trpělivost a herní zručnost.
Kompletní obsah, nové místnosti a moderní prvky
Podle oficiální stránky na Steamu nabídne Return to Dark Castle kompletní obsah obou původních her – Dark Castle i Beyond Dark Castle – a to v plně remasterované podobě. Kromě toho se hráči mohou těšit na zhruba 50 zcela nových místností, které rozšiřují herní svět a dávají veteránům důvod vrátit se znovu do temných chodeb hradu.
Samozřejmostí je podpora klávesnice i gamepadu, možnost ukládat postup, přehrávat a sdílet nejlepší herní průchody nebo porovnávat výkony. Nechybí ani remasterovaný zvukový doprovod, přičemž fanoušci si budou moci zvolit i původní hudbu z 80. let, která k Dark Castle neodmyslitelně patří.
Fotogalerie
Staré kořeny, nové nároky
Přestože má Return to Dark Castle hluboké kořeny v historii Apple počítačů, technicky míří jednoznačně do současnosti. Ke spuštění hry bude potřeba alespoň čip Apple Silicon M1, případně procesor Intel Core 2 Duo. Konkrétní cena ani přesné datum vydání zatím oznámeny nebyly.
Dark Castle přitom není v herní historii žádným nováčkem v oblasti návratů – hra se už dříve objevila například na konzoli Sega Genesis v roce 1991 a v roce 2008 se dočkala i mobilní verze. Aktuální remaster ale působí jako dosud nejambicióznější pokus přiblížit tuto legendu nové generaci hráčů, aniž by ztratila své kouzlo.
Pro pamětníky éry černobílých Maců i pro hráče, kteří chtějí poznat kus herní historie Apple platformy, tak Return to Dark Castle vypadá jako velmi lákavý návrat do temných hradních chodeb.