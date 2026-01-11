Parádní novinky na HBO Max pro začátek roku 2026

< >
Jak mi Jane Austenová zničila život
Mladá spisovatelka posedlá Jane Austenovou se ocitne uprostřed nepředvídatelného milostného trojúhelníku.
Fantastický pan Lišák
Mazaný lišák využívá svou lstivost, aby vyzrál na tři hloupé farmáře.
Whiplash
Nadějný bubeník Andrew nastoupí na prestižní konzervatoř, kde se střetne s profesorem posedlým dokonalostí. Jeho tlak může zničit je oba.
Skafandr a motýl
Šéfredaktor Bauby se probudí zcela ochrnutý a komunikuje jen mrkáním. Přesto podá silné svědectví o lidské vůli. Film uspěl v Cannes.
Transformers: Poslední rytíř
Když Optimus Prime chce zachránit Cybertron na úkor Země, Bumblebee a Cade Yeager se s Autoboty postaví proti němu, aby zabránili vyhlazení lidstva.