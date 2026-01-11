Zavřít reklamu

Parádní novinky na HBO Max pro začátek roku 2026

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

Jak mi Jane Austenová zničila život

Mladá spisovatelka posedlá Jane Austenovou se ocitne uprostřed nepředvídatelného milostného trojúhelníku.

Fantastický pan Lišák

Mazaný lišák využívá svou lstivost, aby vyzrál na tři hloupé farmáře.

Whiplash

Nadějný bubeník Andrew nastoupí na prestižní konzervatoř, kde se střetne s profesorem posedlým dokonalostí. Jeho tlak může zničit je oba.

Skafandr a motýl

Šéfredaktor Bauby se probudí zcela ochrnutý a komunikuje jen mrkáním. Přesto podá silné svědectví o lidské vůli. Film uspěl v Cannes.

Transformers: Poslední rytíř

Když Optimus Prime chce zachránit Cybertron na úkor Země, Bumblebee a Cade Yeager se s Autoboty postaví proti němu, aby zabránili vyhlazení lidstva.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.