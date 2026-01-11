Tyto skvělé aplikace vám pomohou s kontrolou a správou stavu baterie iPhonu

Battery Level
Pokud dáváte přednost jednoduchosti a technickým údajům bez zbytečných grafických efektů, Battery Level vás pravděpodobně osloví. V přehledném rozhraní zobrazí aktuální stav nabití i využití baterie, ale zároveň nabídne pohled na vytížení procesoru, síťových prostředků či další systémové parametry. Aplikace cílí spíše na uživatele, kteří chtějí rychlý a jasný přehled o tom, co se v jejich iPhonu skutečně děje.
Battery Life
Battery Life patří mezi dlouhodobě zavedené aplikace zaměřené na monitoring baterie. Umožňuje sledovat dobu provozu, stav interní i připojené externí baterie a upozorní vás na optimální úroveň nabití. Zajímavou funkcí je také přehled dalších zařízení spárovaných s iPhonem a možnost nastavení notifikací souvisejících s baterií. Díky vyvážené kombinaci funkcí je vhodná jak pro běžné uživatele, tak pro ty náročnější.
Battery Testing
Jak už název napovídá, Battery Testing se soustředí na testování. Aplikace dokáže poskytnout srozumitelný přehled o kondici baterie a odhadované době provozu, ale zároveň sleduje i další systémové složky. Nechybí monitoring CPU, RAM, GPU nebo síťové aktivity, takže snadno zjistíte, které procesy mají na výdrž zařízení největší vliv.
Battery HD+
Battery HD+ nabízí detailní pohled na chování baterie včetně grafů a statistik. Kromě aktuálního stavu nabití aplikace zobrazí i odhad zbývajícího času pro různé činnosti, jako je sledování videa, hraní her nebo poslech hudby. Součástí jsou také kalibrační testy a možnost zobrazení informací prostřednictvím widgetů, což ocení uživatelé, kteří chtějí mít data neustále po ruce.
Battery Widget: CPU Disk Usage
Tato aplikace cílí především na fanoušky widgetů. Umožňuje zobrazovat informace o baterii, vytížení procesoru, disku a dalších systémových prostředcích přímo na ploše iPhonu. Velkou výhodou je široká nabídka přizpůsobitelných widgetů různých velikostí, barev a stylů, díky čemuž si každý může vytvořit přehled přesně podle svých představ.
Usage – System Widgets
Usage – System Widgets staví na podobném principu, ale jde ještě o krok dál v možnostech přizpůsobení. Nabízí celou škálu widgetů zaměřených nejen na baterii, ale i na paměť, úložiště a další systémové informace. Aplikace je ideální pro uživatele, kteří chtějí mít klíčová data neustále na očích a zároveň si potrpí na vizuální sladění plochy.
Battery Life Doctor Pro
Battery Life Doctor Pro kombinuje sledování stavu baterie s praktickými doporučeními, jak prodloužit její životnost. Kromě informací o nabití a využití nabídne také tipy na správnou údržbu nebo kontrolu zaplnění úložiště. Bezplatná verze obsahuje reklamy, které lze odstranit jednorázovým poplatkem, což z aplikace dělá dostupné řešení pro široké spektrum uživatelů.