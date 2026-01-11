Tyto báječné hry pro Mac nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Low Poly Mouse Game
Low Poly Mouse Game je zábavná asymetrická multiplayerová hra s jednoduchou low-poly grafikou, ve které se 2–4 myši snaží plnit úkoly a zničit lidský dům, zatímco je loví jeden hráč v roli kočky. Klíčovým prvkem je proximity chat – myši spolu komunikují hlasem, ale kočka jejich zvuky slyší a může se podle nich orientovat. Hra tak staví na napětí, spolupráci a tichém pohybu, přičemž o vítězství rozhoduje nejen strategie, ale i schopnost zůstat nenápadný ve správnou chvíli.
Long Knives
Long Knives je textové RPG s low-fantasy wuxia atmosférou, které klade důraz na příběh a rozhodování hráče. V roli sirotka, jenž se v dospělosti stává strážníkem, si upravujete atributy, původ i dovednosti a procházíte dějem vyprávěným ve druhé osobě. Hra využívá mechaniky inspirované stolními RPG, včetně hodů osmnáctistěnnou kostkou a viditelných i skrytých kontrol, které ovlivňují vývoj příběhu. Každý dialog je vaší volbou a děj se větví podle jemných proměnných, což vytváří osobní a znovuhratelný zážitek.
Once Upon a Shell
Once Upon a Shell je veselá roguelike závodní hra, ve které se ujímáte role želvy svištící z kopce a snažíte se dosáhnout co největší rychlosti díky schopnosti klouzat ve svém krunýři. Hra kombinuje rychlé závody, divoké upgrady a budování pohybových komb mezi koly, aby ukázala, že i želva může porazit sebevědomé zajíce a zvednout The Hare Cup — zvláštní trofej z klasického příběhu o želvě a zajíci.
Tackle Box: The First Catch
Tackle Box: The First Catch je rychlá a záměrně absurdní hra, která kombinuje rybaření s akčními souboji. Každý hod prutu tu může skončit pěstním duelem, protože ulovené ryby se rozhodně nehodlají vzdát bez boje a často se vás snaží stáhnout zpět do jezera. Hratelnost stojí na svižném tempu, přehnaném humoru a nečekaném propojení zdánlivě klidné rybářské činnosti s brutálními potyčkami s vodní faunou, která očividně nebyla stvořena pro mírumilovné soužití s lidmi.
Uh Oh
Uh Oh! je krátký hororový zážitek zaměřený na průzkum opuštěného experimentálního komplexu, kde se hráč postupně střetává se skrytým zlem a odhaluje zvrácenou pravdu o jeho původu. Hra je podaná formou „found footage“ a celý děj sledujete skrze retro VHS kameru, což výrazně posiluje pocit neklidu a autenticity. Během přibližně hodinového hraní se vyhýbáte brutálním monstrům, procházíte vzájemně propojenými zkouškami a snažíte se přežít střet s odpudivými obry potulujícími se areálem. Silnou stránkou titulu je ručně vytvářený prostorový zvuk a atmosféra postavená na napětí, tichu a náhlých hrozbách, které hráče udržují v neustálé nejistotě.