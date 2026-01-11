Zavřít reklamu

Tyto báječné hry pro Mac nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Mac
Amaya Tomanová
Low Poly Mouse Game

Low Poly Mouse Game je zábavná asymetrická multiplayerová hra s jednoduchou low-poly grafikou, ve které se 2–4 myši snaží plnit úkoly a zničit lidský dům, zatímco je loví jeden hráč v roli kočky. Klíčovým prvkem je proximity chat – myši spolu komunikují hlasem, ale kočka jejich zvuky slyší a může se podle nich orientovat. Hra tak staví na napětí, spolupráci a tichém pohybu, přičemž o vítězství rozhoduje nejen strategie, ale i schopnost zůstat nenápadný ve správnou chvíli.

Low Poly Mouse Game 4 Low Poly Mouse Game 4
Low Poly Mouse Game 5 Low Poly Mouse Game 5
ss e7c1932c722315f8b0c7fb0814b452243e1cf78c.1920x1080 ss_e7c1932c722315f8b0c7fb0814b452243e1cf78c.1920x1080
ss 959a212d1d4daeac4ce921a4006d539cace4d5e6.1920x1080 ss_959a212d1d4daeac4ce921a4006d539cace4d5e6.1920x1080
Long Knives

Long Knives je textové RPG s low-fantasy wuxia atmosférou, které klade důraz na příběh a rozhodování hráče. V roli sirotka, jenž se v dospělosti stává strážníkem, si upravujete atributy, původ i dovednosti a procházíte dějem vyprávěným ve druhé osobě. Hra využívá mechaniky inspirované stolními RPG, včetně hodů osmnáctistěnnou kostkou a viditelných i skrytých kontrol, které ovlivňují vývoj příběhu. Každý dialog je vaší volbou a děj se větví podle jemných proměnných, což vytváří osobní a znovuhratelný zážitek.

Long Knives 6 Long Knives 6
Long Knives 5 Long Knives 5
Long Knives 4 Long Knives 4
Long Knives 3 Long Knives 3
Long Knives 2 Long Knives 2
Long Knives 1 Long Knives 1
Once Upon a Shell

Once Upon a Shell je veselá roguelike závodní hra, ve které se ujímáte role želvy svištící z kopce a snažíte se dosáhnout co největší rychlosti díky schopnosti klouzat ve svém krunýři. Hra kombinuje rychlé závody, divoké upgrady a budování pohybových komb mezi koly, aby ukázala, že i želva může porazit sebevědomé zajíce a zvednout The Hare Cup — zvláštní trofej z klasického příběhu o želvě a zajíci.

Once Upon a Shell 1 Once Upon a Shell 1
Once Upon a Shell 4 Once Upon a Shell 4
Once Upon a Shell 6 Once Upon a Shell 6
Once Upon a Shell 2 Once Upon a Shell 2
Once Upon a Shell 5 Once Upon a Shell 5
Once Upon a Shell 3 Once Upon a Shell 3
Tackle Box: The First Catch

Tackle Box: The First Catch je rychlá a záměrně absurdní hra, která kombinuje rybaření s akčními souboji. Každý hod prutu tu může skončit pěstním duelem, protože ulovené ryby se rozhodně nehodlají vzdát bez boje a často se vás snaží stáhnout zpět do jezera. Hratelnost stojí na svižném tempu, přehnaném humoru a nečekaném propojení zdánlivě klidné rybářské činnosti s brutálními potyčkami s vodní faunou, která očividně nebyla stvořena pro mírumilovné soužití s lidmi.

Tackle the Box the first catch 1 Tackle the Box the first catch 1
Tackle the Box the first catch 2 Tackle the Box the first catch 2
Tackle the Box the first catch 3 Tackle the Box the first catch 3
Tackle the Box the first catch 4 Tackle the Box the first catch 4
Tackle the Box the first catch 5 Tackle the Box the first catch 5
Uh Oh

Uh Oh! je krátký hororový zážitek zaměřený na průzkum opuštěného experimentálního komplexu, kde se hráč postupně střetává se skrytým zlem a odhaluje zvrácenou pravdu o jeho původu. Hra je podaná formou „found footage“ a celý děj sledujete skrze retro VHS kameru, což výrazně posiluje pocit neklidu a autenticity. Během přibližně hodinového hraní se vyhýbáte brutálním monstrům, procházíte vzájemně propojenými zkouškami a snažíte se přežít střet s odpudivými obry potulujícími se areálem. Silnou stránkou titulu je ručně vytvářený prostorový zvuk a atmosféra postavená na napětí, tichu a náhlých hrozbách, které hráče udržují v neustálé nejistotě.

Uh Oh 1 Uh Oh 1
Uh Oh 2 Uh Oh 2
Uh Oh 3 Uh Oh 3
Uh Oh 4 Uh Oh 4
Uh Oh 5 Uh Oh 5
Uh Oh 6 Uh Oh 6
Uh Oh 7 Uh Oh 7
Uh Oh 8 Uh Oh 8
Uh Oh 9 Uh Oh 9
.