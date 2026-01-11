Zavřít reklamu

Tímto jednoduchým trikem zásadně vylepšíte poslech podcastů na iPhonu

iPhone
Amaya Tomanová
Apple v operačním systému iOS 26 přidal do aplikace Podcasty novou funkci Zvýraznit dialogy. Tato možnost využívá zpracování zvuku k izolaci hlasů, takže řeč zní jasněji a srozumitelněji.

iOS 26 přinesl do aplikace Podcasty praktickou novinku Zvýraznit dialogy, která dokáže výrazně zpřehlednit a zesílit mluvené slovo. Díky ní budou i tlumené nebo ozvěnou zkreslené nahrávky znít jasněji, a navíc si aplikace vaše nastavení zapamatuje pro každý pořad zvlášť.

Oceníte ji zejména u podcastů s tlumeným zvukem, ozvěnou nebo horší kvalitou nahrávky – typicky u některých epizod true crime pořadů či rozhovorů nahrávaných v méně ideálních podmínkách.

Jak zapnout funkci Vylepšit dialog v nativních Podcastech na iPhonu

  • Otevřete aplikaci Podcasty a spusťte přehrávání libovolného pořadu.
  • Klepněte na ovládání přehrávání na celou obrazovku.
  • V levém dolním rohu zvolte tlačítko pro rychlost přehrávání (např. „1×“).
  • V otevřeném menu aktivujte přepínač Zvýraznit dialogy.
Výhodou je, že si aplikace zapamatuje vaše nastavení pro každý podcast zvlášť. Pokud tedy máte u jednoho pořadu funkci zapnutou a u jiného ne, systém tuto volbu automaticky zachová, takže ji nemusíte pokaždé měnit.

Ve stejném menu najdete i nové možnosti rychlosti přehrávání – nyní si můžete nastavit cokoliv mezi 0,5× a 3×, a i tato volba se ukládá pro každý podcast samostatně. To znamená, že si nejen zlepšíte srozumitelnost mluveného slova, ale zároveň přizpůsobíte tempo poslechu podle vlastních preferencí.

