Naučte se na iPhonu snadno a rychle oříznout jakoukoliv fotku

iPhone
Amaya Tomanová
Chcete ušetřit čas při úpravě fotek? S iPhonem a nejnovějším iOS to zvládnete ještě rychleji – díky jednoduchému gestu, které už dávno znáte.

Nativní aplikace Fotky nabízí spoustu praktických nástrojů pro úpravy snímků – od jednoduchého ořezu po pokročilé filtry. S příchodem iOS 17 ale Apple před dvěma lety přidal malou, zato velmi šikovnou vychytávku, díky které ořežete fotku během pár vteřin a bez složitého přepínání do režimu úprav. Stačí využít známé gesto pro přiblížení a jedním klepnutím uložit výsledný ořez.

Tento způsob je ideální pro každého, kdo potřebuje rychle připravit snímek pro sociální sítě, oříznout zbytečné okraje nebo se prostě nechce zdržovat zdlouhavým editováním. A co je nejlepší? Nepotřebujete žádnou další aplikaci – vše zvládnete přímo v Fotkách.

Jak na rychlý ořez fotky krok za krokem

  • Otevřete aplikaci Fotky na vašem iPhonu.
  • Vyberte fotku, kterou chcete oříznout.
  • Nemusíte přecházet do režimu úprav – místo toho na fotce proveďte gesto rozevření dvou prstů (stejně jako při přiblížení).
  • Nastavte si požadovaný výřez podle toho, co chcete zachovat.
  • V pravém horním rohu se objeví tlačítko Ořez – klepněte na něj.
  • Hotovo! Vaše fotka je okamžitě oříznutá a uložená.
iOS 17 Oriznuti gestem 3 iOS 17 Oriznuti gestem 3
iOS 17 Oriznuti gestem 1 iOS 17 Oriznuti gestem 1
iOS 17 Oriznuti gestem 2 iOS 17 Oriznuti gestem 2
Díky tomuto triku máte své fotky pod kontrolou ještě rychleji než dřív. Stačí jednoduché gesto, žádné zbytečné klikání a během pár sekund máte upravený snímek připravený k odeslání nebo sdílení.

