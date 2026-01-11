Naučte se na iPhonu snadno a rychle oříznout jakoukoliv fotku

Chcete ušetřit čas při úpravě fotek? S iPhonem a nejnovějším iOS to zvládnete ještě rychleji – díky jednoduchému gestu, které už dávno znáte.
Nativní aplikace Fotky nabízí spoustu praktických nástrojů pro úpravy snímků – od jednoduchého ořezu po pokročilé filtry. S příchodem iOS 17 ale Apple před dvěma lety přidal malou, zato velmi šikovnou vychytávku, díky které ořežete fotku během pár vteřin a bez složitého přepínání do režimu úprav. Stačí využít známé gesto pro přiblížení a jedním klepnutím uložit výsledný ořez.
Tento způsob je ideální pro každého, kdo potřebuje rychle připravit snímek pro sociální sítě, oříznout zbytečné okraje nebo se prostě nechce zdržovat zdlouhavým editováním. A co je nejlepší? Nepotřebujete žádnou další aplikaci – vše zvládnete přímo v Fotkách.
Jak na rychlý ořez fotky krok za krokem
- Otevřete aplikaci Fotky na vašem iPhonu.
- Vyberte fotku, kterou chcete oříznout.
- Nemusíte přecházet do režimu úprav – místo toho na fotce proveďte gesto rozevření dvou prstů (stejně jako při přiblížení).
- Nastavte si požadovaný výřez podle toho, co chcete zachovat.
- V pravém horním rohu se objeví tlačítko Ořez – klepněte na něj.
- Hotovo! Vaše fotka je okamžitě oříznutá a uložená.
Fotogalerie
Díky tomuto triku máte své fotky pod kontrolou ještě rychleji než dřív. Stačí jednoduché gesto, žádné zbytečné klikání a během pár sekund máte upravený snímek připravený k odeslání nebo sdílení.