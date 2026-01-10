Recenze Kith Capcom Hyper Mega Tech Super Pocket: Takto má vypadat stylový handheld pro retro hry!

To v čem je speciální edice Kith unikátní je nejen logem Kith, které kryje prakticky celou přední část, ale také tím, že je design poloprůhledný. Není to až tak výrazné jako například u sluchátek Beats, ale dovnitř alespoň částečně vidíte. Navíc v momentě, kdy handheld zapnete, tak spodní část alespoň částečně podsvítí modrá dieoda a ve tmě tak vše vypadá ještě mnohem zajímavěji. Celkově je design jako takový zachovaný a vychází ze zařízení Super Pocket, od kterého se liší opravdu pouze logy Kith a to jak v rámci hardware, tak i software. Je tedy jedno, zda se rozhodnete pro speciální edici Capcom vs Kith, kterou už seženete jen na eBay za nekřesťanské peníze nebo sáhnete po klasické konzoli Super Pocket od HyperMegaTech, vše o čem se budeme bavit je stejné. Jediné v čem se jednotlivé verze Super Pocket mohou lišit kromě barvy a designu jsou hry, které jsou v nich předinstalované.
Samotná konzole Kith obsahuje ty nejzásadnější retro hry od Capcomu, mezi které patří 1943: The Battle of Midway, 1944: The Loop Master, Bionic Commando, Captain Commando, Final Fight, Forgotten Worlds, Ghouls ‚n Ghosts, Wolf of the Battlefield: Mercs, Street Fighter II’: Hyper Fighting, Strider, Mega Man. Pokud by vám to nestačilo, pak do zadní části můžete jednoduše vsunout cartridge Super Pocket Evercade, na kterých najdete více než 600 her a najdete je již běžně kdekoli, kde vás jen napadne, včetně Alza.cz
Co se hardare týká, tak vás zřejmě nejvíc bude zajímat výdrž baterie, ta je 4 hodiny při maximálním jasu a zvuku, což je doba, která řekl bych bohatě dostačuje. O nabíjení se pak postaráte pomocí USB-C konektoru. Pokud nechcete rušit okolí a hrát se zvukem, k dispozici je 3,5 mm jack konektor pro sluchátka, ovšem bohužel bluetooth chybí a musíte tak využít jen drátová sluchátka. O to aby hry vypadaly co nejlépe se stará 2,8″ IPS displej s rozlišením 320×240 pixelů, který i když na papíře vypadá na dnešní poměry vtipně, je na hraní retro her opravdu perfektní.
Navíc, když už si člověk kupuje konzoli určenou pro hraní retro her, tak nějak se počítá s tím, že retro má skutečně rád a na to mysleli i tvůrci konzole a tak si můžete nastavit, jak moc velký šum máte displej mít, aby co nejvíce připomínal skutečný retro zážitek. Konkrétně se tato položka jmenuje Shaders/Scanlines a dokáže vám dopřát opravdu unikátní retro zážitek. Dále si pak můžete nastavit zvuk, zjistit jak jednotlivé hry ovládat a samozřejmě si vybrat také obtížnost. Věřte mi, že pokud hrajete moderní hry a jste zvyklí na jejich principy co se ovládání týká a toho jak funguje hratelnost, pak budete opravdu potřebovat pro začátek snížit obtížnost, protože retro hry, vycházejí ze zcela jiných principů a zjistíte, že to není tak snadné hraní, jak může na první pohled vypadat.
Ovládací prvky konzole jsou navržené čistě s ohledem na retro hraní a drží se osvědčené klasiky. Na přední straně najdeme směrový kříž (D-pad), který je tuhý, přesný a ideální pro arkádové a bojové hry typu Street Fighter, kde je přesnost klíčová. Naproti němu jsou umístěna čtyři akční tlačítka, barevně i tvarově inspirovaná klasickými arkádovými automaty Capcomu, sloužící pro útoky, skoky a další herní akce. Pod nimi se nachází dvojice menších funkčních tlačítek pro Start a Select, používaných k potvrzování voleb a přístupu do herního menu. Na horní hraně konzole jsou pak umístěna ramenní tlačítka L a R, která rozšiřují možnosti ovládání u kompatibilních titulů a jsou využívána například pro alternativní útoky nebo zkratky. Celek působí ergonomicky, tlačítka mají jistý stisk a i při delším hraní konzole dobře padne do ruky, aniž by unavovala prsty.
Pokud máte rádi stylový design, limitované produkty a zejména pak retro hraní, pak je Kith Capcom Hyper Mega Tech Super Pocket jednou z nejzajímavějších možností, jak si zahrát nejen předinstlaované klasiky, ale téměř vče, co si pamatujete ze svého dětství. Kvalita zpracování, možnost ozbrazit digitální šum ve hrách a vrátit se skutečně do minulosti, to vše jsou věci, které dělají z této kapesní konzole unikátní záležitost, jenž vás bude bavit dlouhé hodiny. Je to ostatně i důvod, proč jsme si ji sám koupil.