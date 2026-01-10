Nejlepší Netflix novinky pro začátek roku 2026

Leden bývá u Netflixu tradičně velmi silný. Je tomu tak i letos? Pojďme se na to podívat,
Alfa samci (série 4)
Časy se mění a svět je teď plný nezávislých sebevědomých žen. Pedro, Luis, Raúl a Santi se v něm ale cítí trochu ztracení a každý si na novou situaci zvyká po svém. Nová série má čtyři epizody.
Alex, léto a já
Už deset let jsou nejlepší přátelé a procestovali spolu půl světa. Teď svobodomyslná Poppy a spořádaný Alex přemýšlejí, jestli by jejich vztah nemohl přerůst v lásku. Romantický film.
Paparazzi King
Dokumentární seriál, který na pozadí skandálů a společenských změn v Itálii mapuje život a profesní dráhu krále všech paparazziů Fabrizia Corony.
Jeho a její
Šestidílná dramatická minisérie. Pár, kterému to v manželství neklapalo, vyšetřuje vraždu. On i ona si myslí, že ji nejspíš spáchal ten druhý.