LG Electronics představuje domácího robota LG CLOiD, který na veletrhu CES 2026 předvede „domácnost bez práce“

Společnost LG Electronics (LG) uvádí LG CLOiD™, domácího robota s umělou inteligencí, který je poprvé veřejně představen na veletrhu CES 2026. CLOiD je navržen tak, aby prováděl a koordinoval domácí práce napříč propojenými domácími spotřebiči, a jeho cílem je snížit čas a fyzickou námahu potřebnou pro každodenní domácí práce. Tento systém představuje nejnovější vývoj společnosti LG v oblasti robotiky pro domácnosti a platforem pro chytré domácnosti založených na umělé inteligenci. Navazuje na samostatně řízený AI Home Hub (LG Q9) a ekosystém ThinQ.
Předvedení automatizace domácnosti v reálném domácím prostředí
Na veletrhu CES 2026 společnost LG předvede robota LG CLOiD v provozu v různých domácích prostředích. V jednom scénáři robot vyndá mléko z ledničky a vloží croissant do trouby, aby připravil snídani. Poté, co obyvatelé domácnosti odejdou, LG CLOiD spustí pračku a po vysušení prádlo složí a naskládá. Tyto úkoly demonstrují schopnost robota LG CLOiD porozumět životnímu stylu uživatele a přesně ovládat spotřebiče.
Hardware navržen pro provoz v obytných prostorech
Robot LG CLOiD se skládá z hlavové jednotky, trupu se dvěma kloubovými rameny a podvozku na kolečkách vybaveného autonomní navigací. Trup se může naklánět, aby se přizpůsobil výšce, což robotu umožňuje zvedat předměty od úrovně kolen nahoru.
Každé rameno má sedm stupňů volnosti, což odpovídá pohyblivosti lidské paže. Rameno, loket a zápěstí umožňují pohyb dopředu, dozadu, rotační a boční pohyb, zatímco každá ruka má pět nezávisle ovládaných prstů pro jemnou manipulaci. Tato konfigurace umožňuje robotu LG CLOiD manipulovat se širokou škálou domácích předmětů a pracovat v kuchyních, prádelnách a obytných prostorách.
Kolečková základna využívá technologii autonomního řízení odvozenou ze zkušeností společnosti LG s robotickými vysavači a modelem LG Q9. Tato platforma byla vybrána z důvodu stability, bezpečnosti a nákladové efektivnosti, s nízkým těžištěm, které snižuje riziko převrácení, pokud do něj narazí dítě nebo domácí zvíře.
Hlava robota LG CLOiD jako mobilní AI domácí hub
Hlava robota funguje jako mobilní AI domácí hub. Je vybavena čipovou sadou, která funguje jako mozek robota. Nechybí displej, reproduktor, kamery, řada senzorů a funkce hlasové generativní AI. Dohromady tyto prvky umožňují robotovi komunikovat s lidmi prostřednictvím mluveného jazyka a „výrazů obličeje“, vnímat životní prostředí a životní styl uživatelů a ovládat připojené domácí spotřebiče na základě svých poznatků.
Vizuální fyzická AI: VLM a VLA
Jádrem LG CLOiD je vlastní technologie fyzické AI, která kombinuje:
- Vision Language Model (VLM): převádí obrázky a videa do strukturovaného, jazykově založeného porozumění.
- Vision Language Action (VLA): překládá vizuální a verbální vstupy do fyzických akcí
Tyto modely byly trénovány na desítkách tisíc hodin dat o domácích úkolech, což umožňuje robotu LG CLOiD rozpoznávat spotřebiče, interpretovat záměr uživatele a provádět akce vhodné pro daný kontext, jako je otevírání dveří nebo přenášení předmětů.
Integrace s ThinQ a ThinQ ON
Schopnosti robota LG CLOiD se výrazně rozšiřují díky integraci s ekosystémem inteligentní domácnosti LG, včetně platformy AI Home „ThinQ™“ a rozhraní „ThinQ ON“. Tato hladká konektivita umožňuje robotu LG CLOiD koordinovat širší škálu služeb napříč různými spotřebiči LG.
LG Actuator AXIUM: Robotické komponenty pro fyzickou AI
Vedle domácího robota představuje společnost LG novou značku robotických aktuátorů pro služby a roboty s názvem LG Actuator AXIUM™.
Aktuátor slouží jako kloub robota a integruje motor, který generuje rotační sílu, pohon, který řídí elektrické signály, a reduktor, který reguluje rychlost a točivý moment. Aktuátor je jedna z nejdůležitějších a nákladově nejnáročnějších komponent v robotu. Aktuátory jsou široce považovány za strategickou upstreamovou technologii v nastupující éře fyzické AI.
Společnost LG zužitkovala své vedoucí postavení na trhu domácích spotřebičů k vývoji špičkových komponentů. Tato expertíza tvoří základ konkurenčních výhod aktuátorů LG, které vynikají lehkou a kompaktní konstrukcí, vysokou účinností a značným točivým momentem. Modulární koncepce LG navíc umožňuje vysokou míru flexibility a výrobu mnoha variant, což je klíčové pro vývoj pokročilých robotů vyžadujících desítky specifických typů aktuátorů.
Plán směrem k domácnostem řízeným umělou inteligencí
Společnost LG se i nadále zaměřuje na vývoj domácích robotů, kteří přinesou praktická řešení pro každodenní činnosti. Své ucelené robotické technologie plánuje postupně integrovat také do běžných domácích spotřebičů. Vznikne tak nová kategorie tzv. ‚robotických spotřebičů‘, kam se řadí například autonomní vysavače či chladničky s automatickým otevíráním dveří. Konečným cílem je vytvoření domácnosti řízené umělou inteligencí, která převezme rutinní úkoly a umožní lidem věnovat se smysluplnějším aktivitám a odpočinku.
„Domácí robot LG CLOiD je navržen tak, aby přirozeně komunikoval s lidmi, kterým slouží, rozuměl jim, a poskytoval optimalizovanou úroveň pomoci v domácnosti,“ řekl Steve Baek, prezident společnosti LG Home Appliance Solution Company. „Budeme pokračovat v neúnavném úsilí o dosažení naší vize Zero Labor Home, díky níž se domácí práce stanou minulostí a uživatelé budou moci trávit více času věcmi, na kterých opravdu záleží.“
Návštěvníci veletrhu CES 2026 (6.–9. ledna) si mohou vyzkoušet hmatatelné výhody LG CLOiD a Zero Labor Home prostřednictvím různých scénářů z reálného života na stánku společnosti LG (č. 15004, Las Vegas Convention Center).