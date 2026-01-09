iOS 26 je propadák! Jablíčkářům se na něj z iOS 18 stále nechce přecházet

Plná verze operačního systému iOS 26 je k dispozici bezmála tři měsíce. Podle dostupných statistik se nicméně mezi uživatele šíří podstatně pomaleji, než předešlé verze iOS. Z údajů společnosti Statcounter vyplývá, že většina majitelů iPhonů i na začátku letošního roku zůstává u iOS 18 a ti, kteří upgradovali, jsou spíše v menšině. Jak už to tak ale bývá, vše záleží na úhlu pohledu.
Společnost Statcounter se mimo jiné dlouhodobě věnuje sledování využívání operačních systémů na základě webových návštěv. Letošní lednová data ukazují jasnou převahu iOS 18. Konkrétně verze iOS 18.7 běží na zhruba 33,8 % aktivních iPhonů, iOS 18.6 na 25,2 % a iOS 18.5 na dalších 5,6 %. Dohromady tak iOS 18 přesahuje hranici 60 %. Naproti tomu iOS 26 je podle těchto dat zastoupen jen zhruba v 16 % případů – verze 26.1 má 10,6 %, 26.2 pak 4,6 % a původní 26.0 pouhých 1,1 %. Ve srovnání s minulostí jde o nezvykle pomalý náběh. Například v lednu 2025 používalo některou verzi tehdy aktuálního iOS 18 přes 60 % uživatelů a i iOS 17 měl ve stejném období před rokem více než poloviční zastoupení.
Fotogalerie
Zcela jiný pohled ale přináší TelemetryDeck, který sbírá data přímo z aplikací využívajících jeho vývojářské SDK. Podle těchto čísel je situace mnohem vyrovnanější: iOS 26 zde dosahuje zhruba 60% podílu, zatímco iOS 18 zůstává na přibližně 37 %. Rozdíl mezi oběma zdroji tak zřejmě pramení z odlišné metodiky – Statcounter vychází z webových impresí, zatímco TelemetryDeck z reálného provozu aplikací. Řada vývojářů třetích stran navíc potvrzuje, že jejich interní statistiky jsou blíže právě datům TelemetryDecku.
Společnost Apple již nějakou dobu nezveřejňuje údaje tohoto typu, proto se veřejnost musí spoléhat na externí zdroje. V případě dat od společnosti Statcounter se logicky nabízí otázka, proč tolik uživatelů otálí s aktualizací. V tomto rozhodnutí může hrát roli celá řada faktorů počínaje obavami z dopadu na výdrž baterie a konče averzí k novému designu Liquid Glass. Jisté je zatím jediné: adopce iOS 26 vyvolává více otázek než obvykle a teprve další měsíce ukážou, který obraz reality je tomu skutečně bližší.